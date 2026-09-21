【値下げ】ライス・パンおかわり自由！ どんのランチ、200円以上安くなった、祝日も使える

「ステーキのどん」は9月14日より、ランチメニューを値下げし、869円から提供しています。



さらに同日から、ランチだけではなくメインメニュー約80品も価格を見直し。幅広いメニューで値下げを実施しています。

「ステーキのどん」ランチメニューを869円～に値下げ！

今回の価格改定では、「チキングリルステーキランチ」や「どんハンバーグランチ」「日替わりランチ（2品盛り）」などの価格を引き下げました。

例えば「チキングリルステーキランチ」は、8月時点では1078円だったところ、今回869円に。209円安くなりました。



ハンバーグが付いた「日替わりランチ（3品盛り）」も、1309円に値下げします。



ランチはライス・パンのおかわり自由、スープバー付きで、ステーキをはじめハンバーグやチキンなどもラインアップします。



（ランチメニュー例）

▲チキングリルステーキランチ 869円

香ばしく焼き上げた皮とジューシーなチキングリルステーキを楽しめるランチです。ソースは、にんにく醤油ベースとオニオンソースから選べます。

▲どんハンバーグランチ 1089円

肉汁と肉の旨みを楽しめる「どんハンバーグ」のランチです。

▲日替わりランチ（2品盛り） 1089円

チキングリルと日替わりでもう一品を組み合わせたランチです。日によって異なる組み合わせを楽しめます。

ランチは毎日17時まで提供します。

ランチだけじゃない！ メイン約80品も値下げ

今回の価格改定はランチだけではありません。9月14日から、メインメニュー約80品についても価格を見直しています。



「激アツステーキ」は1738円、「チキングリルステーキ」は979円、「どんハンバーグ」は1408円などに値下げ。ランチから通常メニューまで、かなり広い範囲で価格が引き下げられています。

連休ランチにも使えそう！

外食でも値上げのニュースを目にすることが多い中、今回はランチだけでなくメインメニュー約80品まで値下げ。



中でも「チキングリルステーキランチ」は、ライス・パンのおかわり自由、スープバー付きで869円です。



ステーキのどんのランチは、平日だけでなく土日祝も毎日17時まで実施。連休中に家族で外食したいときにも利用できますね！

※価格は税込み表記です。