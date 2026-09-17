インフラのない海岸へ荷降ろしする無人揚陸艇

無人揚陸艇を開発する米Bulwark Dynamicsは9月10日、港湾設備がない沿岸部へ物資を届ける無人揚陸艇「Caravel（キャラベル）」シリーズの開発強化と、尾道造船株式会社との提携による日米での生産体制立ち上げを発表した。これに伴い、シードラウンドにおいて680万ドル（約10.5億円）の資金調達を実施している。

Caravelは、港湾設備が利用できない環境での輸送を想定し、ゼロから設計された無人揚陸艇だ。GPS妨害環境下での自律航行や、1人のオペレーターによる複数隻の運用に対応し、砂浜へ直接乗り上げて荷降ろしを行う。2026年2月には米国で全長15フィートの試作機を用い、人的介入なしでの自律航行・上陸・荷下ろし・離岸の実証を完了した。現在は20フィートコンテナを積載できる35フィート型の開発が進められており、有事での防衛用途にとどまらず、離島への物資輸送や災害支援といった民需での活用も視野に入れる。

同社は運用地域に近い日本国内に建造・修繕の拠点を確保することで、納入や修理に伴う輸送コストの低減と高い稼働率の維持を目指す。その一環として尾道造船と戦略的協業に関する基本合意書を締結し、造船所の活用や無人艇の量産に特化した新たな生産拠点の整備について協議を進める。調達した資金は、量産機の開発・検証および日米での体制構築、人材採用に投入されるという。