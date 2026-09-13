とろウマ「月見」のナポリタン！ 極太スパゲッティーをカスタマイズ、期間限定

スパゲッティーのパンチョは期間限定トッピング「濃厚！3種のチーズ月見」を9月16日に発売します。

昨年より進化！「濃厚！3種のチーズ月見」

ナポリタンが自慢の「パンチョ」では定番人気トッピング「目玉焼き」で一年中お月見を楽しめますが、お月見シーズンには特別な月見トッピングが登場しますよ。

▲トッピングメニュー「濃厚！3種のチーズ月見」390円



たっぷりのチーズソースにお月様のようなまんまる卵黄が浮かぶ「チーズ月見」が昨年は大好評だったそうですが、今年は3種のチーズを使った濃厚チーズソースにパワーアップ。



ホワイトチーズソースをより濃厚にし、そこにマイルドなコクが特徴のゴーダチーズと、加熱すると良く溶けクリーミーなコクが生まれるレッドチェダーチーズを加えています。



なお、本品はトッピングのみのメニューのため、スパゲッティーメニューを注文した人が対象です。

販売は10月末ごろまでを予定されています。

体感は去年より3倍濃厚に！価格は30円値下げ

パンチョといえば、極太麺を使ったボリューム感のあるナポリタンが看板メニュー。そんなパンチョのナポリタンに、卵黄と濃厚なチーズを合わせて“月見”にするというのがおもしろいですよね。



ちなみにパンチョによると、今年はホワイトチーズソースをより濃厚にし、ゴーダチーズとレッドチェダーチーズを加えたことで、「コクまろ感が体感3倍」**になったそう。ただし、これは同社社長の個人的な感想とのことです（笑）。



ちなみに価格は昨年の420円から390円へ、30円安くなっています。より頼みやすくなってうれしいです。



・発売日：2026年9月16日

（※文中の価格はすべて税込）