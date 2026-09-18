うわ、肉！「ニンニク豚しゃぶラーメン」発売中　ニンニク醤油でガツン

埼玉を中心に店舗を構えるラーメンチェーン「ジャンクガレッジ」は9月16日より、期間限定商品「ニンニク豚しゃぶラーメン」を全店で販売中です。並940円、大1040円、倍1140円。



「ニンニク豚しゃぶラーメン」は、ニンニク醤油で味付けした豚しゃぶをたっぷり盛り付けた、ボリューム感ある一杯です。



豚しゃぶはニンニク醤油の香りと豚肉の旨みが楽しめる仕立て。麺や野菜と豚しゃぶを一緒に頬張ることで、パンチのきいた味わいを楽しめるといいます。さらに、＋200円でニンニク豚しゃぶを増量できます。



販売終了時期は店舗により異なります。

埼玉に展開する「ジャンクガレッジ」

ニンニク豚しゃぶラーメン開始

「ジャンクガレッジ」は、2008年に埼玉県・東大宮で誕生したラーメンとまぜそばの専門ブランド。2026年2月には30店舗目をオープンするなど、現在は埼玉県を中心に店舗を展開しています。



定番のラーメンも、豚骨・背脂・香味野菜を炊き込んだ濃厚なスープに、食べ応えのある麺や具材を合わせた豪快な仕立てが特徴です。

そんなジャンガレのラーメンに、ニンニク醤油で味付けした豚しゃぶをどっさり。しかも＋200円でさらに肉を増量できるというから、ガッツリいきたい日にはたまりません。ニンニク×豚肉でガツンと食らいたいですね！

店舗検索はこちらからできますよ。

（※文中の価格はすべて税込）