和食さとに「シャインマスカット」！ 500円台から楽しめる秋スイーツ

和食ファミリーレストラン「和食さと」は9月10日より長野県産シャインマスカットを使った「シャインマスカットデザート」を販売中です。10月21日まで。

長野県産シャインマスカットをデザートに

今回のフェアでは、長野県産シャインマスカットに、すっきりとした酸味とまろやかなコクが特徴というクリームチーズアイスなどを組み合わせたデザートを展開します。

【シャインマスカットデザート紹介】

▲「シャインマスカットパフェ」988円



「シャインマスカットパフェ」は、シャインマスカットとクリームチーズアイスを盛り込み、シャインマスカットゼリーやミックスベリーを重ねたパフェです。

▲「ダブルアイスのシャインマスカットドルチェ」658円



「ダブルアイスのシャインマスカットドルチェ」は、シャインマスカットにクリームチーズアイスとバニラアイスを合わせたミニサイズのデザート。

▲「初秋のプリンプレート」768円



店仕込みのプリンにシャインマスカットとクリームチーズアイスを添えた「初秋のプリンプレート」も用意します。

▲「ベイクドチーズタルト～バニラアイス添え～」548円



このほか、ベイクドチーズタルトにシャインマスカットとバニラアイスを添えた「ベイクドチーズタルト～バニラアイス添え～」も登場。チーズの濃厚な味わいを、爽やかなシャインマスカットが引き立てるとしています。

食後にシャインマスカット、いいかも！

秋の味覚として人気のシャインマスカット。果物として買うとちょっと特別感がありますが、和食さとなら食事のあとにデザートとして楽しめるのがいいですね。



しっかり楽しむなら988円のパフェ、ちょっと甘いものがほしいなら548円のタルトなど、気分に合わせて選べるのもうれしいところ。個人的には、シャインマスカット×クリームチーズアイスの組み合わせが気になります！

どれも10月21日までの販売が予定されています。食べ逃し厳禁ですよ！

（※文中の価格はすべて税込）