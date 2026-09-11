ハーゲンダッツ、ラム酒増し「芳醇ラムレーズン」！ 定番0.7％→アルコール分1.0％へ

ハーゲンダッツ ジャパンは期間限定商品「ハーゲンダッツ ミニカップ『芳醇ラムレーズン』」を10月6日より全国のスーパーやコンビニなどで発売します。110ml容量、373円。



「ハーゲンダッツ」にはミニカップの「ラムレーズン」が季節を問わず定番販売されていますが、「芳醇ラムレーズン」はそんなラムレーズンを冬限定の贅沢な仕様にしたフレーバーです。



定番の「ラムレーズン」よりもラム酒を増量し、芳醇な風味とコクが織り成す奥深い味わいに仕上げたといいます。

ミニカップ「芳醇ラムレーズン」

アルコール分は定番より多い1.0％

製品情報を比べてみると、アルコール分にはこんな違いがあります。



●定番「ラムレーズン」：0.7％



●冬限定「芳醇ラムレーズン」：1.0％



リキュール入りアイスの中ではアルコール分1.0％は珍しくないものの、しっかりとお酒の風味を楽しめる部類といえそう。ラム酒の風味をしっかり楽しみたい人にはもってこいです。一方で、アルコールを少量でも摂取したくない人は避けたほうがよいでしょう。

実は昔の「ラムレーズン」はもっと高かった！

さらに過去をたどると、「ラムレーズン」はもともと秋冬を中心に期間限定で販売されてきた商品。例えば、2016年に期間限定で販売された「ラムレーズン」は、なんとアルコール分1.6％でした。



その後、2020年に通年販売される際には、ハーゲンダッツが「アルコール分を低く抑えて、ミニカップで一年中」楽しめる商品へとリニューアル。現在の「ラムレーズン」はアルコール分0.7％となっています。



そう考えると、今回の「芳醇ラムレーズン」は、定番化する以前のラムレーズンに少し近づいたような商品ともいえそう。定番の0.7％とどれくらい味わいが違うのか、これは気になります！



・発売日：2026年10月6日

（※文中の価格はすべて税込）