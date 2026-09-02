AIヒアリングと独自フレームワークを用いた1on1伴走サービス

デジノベーション株式会社は8月24日、新規事業開発やDX推進、起業に取り組むビジネスパーソンや起業家を対象とした1on1サービス「Diginno Mentoring」の提供を開始した。同社がこれまで手掛けてきたDX推進支援やインサイト探索AIエージェントの提供実績を背景に、事業を牽引する担当者や経営者が抱える孤立や課題の言語化に対応する取り組みとして展開される。

サービスでは、大企業での新規事業立ち上げやスタートアップ経営などの経験を持つ同社代表の伊藤友博氏が直接メンタリングを担当する。本サービスでは、実際の業務代行やレポート作成といったコンサルティング作業は行わず、社内調整やステークホルダーへの働きかけ方など、組織を動かすための実務的なアドバイスを実施。また、セッションを効率的に進めるため、事前に提携先のAIツールを使って課題を整理・言語化しておく仕組みを取り入れる。実際の対話では、自社のDX推進やAI分析で培った独自の思考フレームワークを活用するほか、日常的な疑問や相談にはSlackなどのチャットツールで随時対応する。