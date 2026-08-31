Googleマップから直接注文できる飲食店向け事前注文システム
フードトラベル株式会社は8月25日、飲食店向けの店外オーダーシステム「オーダーテイク」を正式リリースした。顧客がGoogleマップの店舗情報から直接スマホで料理を事前注文・決済し、待ち時間なしでテイクアウトを受け取れるサービスだ。初期費用および月額費用0円から導入できる。
利用者は専用アプリをダウンロードすることなく、Googleマップ上のリンクから注文ページを開いて利用する。受取時間の指定に加え、支払いは注文時の事前オンライン決済と、受け取り時の店頭払いの2つが選べる。メニューは英語・中国語・韓国語へ自動翻訳されるため、インバウンド顧客の注文にも対応する。同社によれば、じっくり写真を見ながらメニューを選べる画面設計により、導入店では事前注文の平均客単価が店頭注文の約1.5倍に上がった事例も出ているという。
また、紙のメニューをスマホで撮影するだけでAIが品名や価格を自動入力する仕組みを備えており、導入店側の登録作業の負担も抑えている。今後はAIを活用した集客や販売促進支援など、店舗運営を補助する機能の追加を予定しているという。
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