ミスド「さつまいもド」が変わった！ ぷっくり“おいも型”が新しい

ミスタードーナツは9月2日から、「さつまいもド」全5種を期間限定で発売します。

8年目の「さつまいもド」が進化！

「さつまいもド」は2019年に初登場し、今年で8年目を迎える秋の季節限定商品。今年は生地そのものを改良し、形も食感もより“さつまいも”らしく進化しています。



生地に厚みを持たせることで、さつまいものようなホクホク食感を追求。見た目も、小さなおいもが3つ連なったような形になりました。なお、ドーナツ生地には1.3％のさつまいも粉末を使用しています。



ラインアップは、新しくなった生地をシンプルに楽しめる「プレーン」をはじめ、「石焼き芋風」「とろり塩バター」「香ばしクレームブリュレ」「濃厚スイートポテト」の全5種です。

▲「さつまいもド プレーン」（テイクアウト：183円、イートイン：187円）

ホクホク食感のさつまいもド生地をシンプルに味わえる商品です。

▲「さつまいもド 石焼き芋風」（テイクアウト：194円、イートイン：198円）

割ってみると、まるでさつまいものようなホクホク食感のさつまいもド生地に、石焼き芋風グレーズをコーティングしています。

▲「さつまいもド とろり塩バター」（テイクアウト：194円、イートイン：198円）

ホクホク食感のさつまいもド生地に、心地よい塩味の効いた塩バターソースを絞り、シュガーで仕上げています。ひとくち食べると塩バターソースのとろりとした食感を楽しめるそう。

▲「さつまいもド 香ばしクレームブリュレ」（テイクアウト：216円、イートイン：220円）

ホクホク食感のさつまいもド生地とタマゴのコクを感じる濃厚なクリーム、パリッとしたブリュレシートで、ひとくち食べるとさまざまな味わいと食感が楽しめます。

▲「さつまいもド 濃厚スイートポテト」（テイクアウト：216円、イートイン：220円）

ホクホク食感のさつまいもド生地に、生クリーム入りの濃厚なスイートポテトフィリングを絞り、オーブンで香ばしく焼き上げています。

今年は形まで“おいも”になった！

毎年秋の定番として登場する「さつまいもド」ですが、8年目の今年はフレーバーだけではなく、生地そのものをリニューアル。



厚みを増してホクホク食感を追求したうえ、見た目も小さなおいもが3つ並んだような姿になりました。毎年楽しみにしている人も、今年はまず新しくなった生地に注目です！



・発売日：2026年9月2日

（※文中の価格はすべて税込）