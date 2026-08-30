『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

8万4150円。

これ、とあるひげ剃り用シェーバーの値段です。高いですね。うんうん、確かに高い。

8万円あったら、何ができるでしょう？ スマホやタブレットが買い替えられますね。高級なイヤホンやヘッドホンも買える。旅行にだって行ける。服や靴なんかも、いろいろ買えちゃいますよね。

でも、これほど「高いだけあるなあ」「いい買い物したなあ」って感じさせてくれる製品も、滅多にないと僕は思うんです。もっとはっきり言うと、8万4150円という大きな出費に見合った、QOLの向上を感じられる。

この記事で紹介したいのは、そんなひげ剃り用シェーバーです。

それが、パナソニックの「ラムダッシュ パームイン PRO ES-P690U」というモデル。手のひらサイズに、同社最高峰「PROシリーズ」の“6枚刃テクノロジー”をギュギュッと凝縮したシェーバーです！

性能だけでなく、質感も抜群にいい。アルミの塊から1台ずつ削り出して作られた金属ボディの美しさで、洗面台に置くだけでホテルのようなおしゃれな空間を演出してくれます。手のひらでなでるように剃れる使い勝手も、本当に素晴らしい。

はじめてPRO ES-P690Uの価格を知ったときは「ひげ剃りで8万4150円!? ガチ!?」と驚きましたが、実際に使ってみると、「いやいや、これはむしろコストパフォーマンスが高いかもしれない」とすら思います。

ひげ剃りって一度買えば毎日、しかも長期間に渡って使いますから、生活の質を高めるための投資だと思えば、少々お金をかけても、悪くないはず。少なくとも、めちゃくちゃな贅沢ってことはない。

じゃあ、僕はこのシェーバーのどこに、そんなにも惚れ込んでいるのでしょうか？ 次ページから語っていきます。