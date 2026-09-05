『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

やっぱり、画面の大きいスマホっていい！

グーグルの「Pixel 11 Pro XL」をしばらく持ち歩いてみて、あらためてそう思いました。一度大きい画面に慣れると、普通のコンパクトなスマホに、なんとなく物足りなさを感じてしまいます。

このPixel 11 Pro XL、今年のPixel 11シリーズで頂点に立つモデルです。

Pixel 11 Pro XLを使っていると、こう思うんです。「あれ？ もしかして、このくらいがスマホサイズの最適解なんじゃない？」って。Pixel 11やPixel 11 Proの画面サイズが6.3型ですから、両機を比較して、ものすごく大きいってわけじゃないんですが、この0.5インチの差がすごく効いてくるんですよね。

6.8型の大画面有機ELでは、地図も動画も文章も、とにかく抜群に見やすいっ！ 特に情報の密度が高い都市部の地図や、映画鑑賞、文章量の多いサイトの閲覧なんかでは、「大画面の快適さ、すごいな」と毎回思わされます。

Pixel 11 Pro XLのスペックをざっくりとチェックしてみましょう。

画面は6.8型の有機EL、CPUはグーグル製のTensor G6。メモリーは12GB（256GBモデルのみ）または16GB、ストレージは256GB/512GB/1TBです。カメラは5000万画素の広角、4800万画素の超広角、4800万画素の光学5倍望遠の3眼で、フロントは4200万画素。

バッテリーは5115mAhで、有線45W・ワイヤレス25Wの充電に対応。さらに防水防塵（IP68）や、おサイフケータイ（FeliCa）にも対応しています。うーん「とにかく、全部詰め込んだ」というこの感じ、とても良いですね。

本体サイズは約76.5×162.7×8.5mm、重さは226g。スタンダードな手のひらに収まるサイズのスマホと比較すれば、当然ながら大きさ・重さともに増えますが、数字から受ける印象よりも、不思議と取り回しやすさが感じられる絶妙なサイズ。価格は256GBモデルで20万7800円です。