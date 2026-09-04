万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第139回
FIIO「Snowsky ECHO NANO」
私が“敢えて”オーディオプレーヤーを持ち歩いている意味──Snowsky ECHO NANO
2026年09月04日 19時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
スマホさえあれば何でも聴ける時代だからこそ、言わせてください。
音楽を聴く＝スマホが主流の中、あえてポケットに「音楽専用機」を忍ばせて街に出るのは、最っ高にロマンがあって楽しいんです。
通知や着信に邪魔されることなく、純粋に大好きな音楽だけにどっぷり浸る──。サブスク全盛期のいま、あえてmicroSDカードにローカルデータを入れて「音楽だけを聴くための機器」を持ち歩く。これって単なる懐古主義ではなく、音楽と自分だけの濃密な時間を取り戻すための、ちょっとした素敵な儀式のようなものだと思うのです。
そう感じている人も多いのか、「音楽を聴くためのポータブル再生機（DAP）」は、いまオーディオ界隈でちょっとしたリバイバルを見せています。その中で登場したのが、FIIOのサブブランドが放つ超注目株「Snowsky ECHO NANO」です。その昔、専用機で音楽を聴くことが当たり前だった頃を思い出させる、レトロで愛らしいミニマルボディでありながら、ハイレゾ・ロスレス再生にしっかり対応するなど機能面もガチ仕様。
「もう一度、音楽と向き合う」ための、テンションの上がる超優秀ガジェットをご紹介します！
「Snowsky ECHO NANO」は、数々の名機を生み出してきた信頼と実績のFIIO、そのサブブランド「Snowsky」から登場した注目のポータブルハイレゾオーディオプレーヤーです。
かつてのスティック型MP3プレーヤーを思わせるノスタルジックな筐体には、高級感あふれる6000系アルミマグネシウム合金を採用。CNC精密加工で仕上げられたサラサラのマットな質感がたまりません。
0.91インチのOLEDディスプレイと、上部に鎮座する金属多機能ダイヤルが心をくすぐるデザイン。独立DACチップ「CS43131」をしっかり積んで、極小ボディとは思えない本格派のHi-Fiサウンドを奏でてくれます。
【目次】これが私的My推しガジェット
私がSnowsky ECHO NANOを推す理由
1）約33.5gの超極小ボディ！「身に着けて歩きたくなる」デザイン性の高さが凄い
2）見た目だけじゃない！ハイレゾ・ロスレス対応の本格音質に感動
3）アプリ不要の超シンプル操作＆スマホを化けさせる「外部DAC機能」
🎬【2分で要約】FIIO「Snowsky ECHO NANO」動画解説
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