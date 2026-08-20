【土曜まで】セブン「2個で50円引き」実施中！ おにぎり＋巻寿司でもOK

セブン‐イレブンは、税抜400円（税込432円）以下のおにぎり・寿司を一度に2個購入すると50円引きになるセールを8月22日まで開催しています。

対象商品は組み合わせ自由で、4個購入すると100円引きになります。

※以下、再掲載となります。

セブン‐イレブンは8月18日から22日まで、税抜400円（税込432円）以下のおにぎり・寿司を一度に2個購入すると50円引きになるセールを開催します。

対象商品は組み合わせ自由で、4個購入すると100円引きになります。パックのおにぎり・寿司は1個扱いとなり、冷凍ケース内のおにぎり・寿司は対象外です。クーポンとの併用はできません。また、セブンミール商品も対象です。

■対象商品一例

朝食やランチにも選ばれている「手巻おにぎり ツナマヨネーズ」や「手巻寿司 納豆巻」なども対象となります。

▲手巻おにぎり ツナマヨネーズ 196円

▲手巻寿司 納豆巻 213円

おにぎり2個買うなら今！

5日間限定のお得なセールながスタートします。「税抜400円（税込432円）以下のおにぎり・寿司」が対象なので、幅広い組み合わせで楽しめるのがうれしいですね。

おにぎりや寿司を選ぶ機会がある人は、この機会に気になる商品をお得に味わってはいかがでしょうか。

・開始日：2026年8月18日

・終了日：2026年8月22日

※価格は税込み表記です。