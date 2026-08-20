このページの本文へ

今日の気になるグルメ新商品＆キャンペーン情報！ 第26回

4個購入すると100円引き

【土曜まで】セブン「2個で50円引き」実施中！ おにぎり＋巻寿司でもOK

2026年08月20日 16時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　セブン‐イレブンは、税抜400円（税込432円）以下のおにぎり・寿司を一度に2個購入すると50円引きになるセールを8月22日まで開催しています。

　対象商品は組み合わせ自由で、4個購入すると100円引きになります。

※以下、再掲載となります。

　セブン‐イレブンは8月18日から22日まで、税抜400円（税込432円）以下のおにぎり・寿司を一度に2個購入すると50円引きになるセールを開催します。

　対象商品は組み合わせ自由で、4個購入すると100円引きになります。パックのおにぎり・寿司は1個扱いとなり、冷凍ケース内のおにぎり・寿司は対象外です。クーポンとの併用はできません。また、セブンミール商品も対象です。

■対象商品一例

　朝食やランチにも選ばれている「手巻おにぎり　ツナマヨネーズ」や「手巻寿司　納豆巻」なども対象となります。

▲手巻おにぎり　ツナマヨネーズ　196円

▲手巻寿司　納豆巻　213円

おにぎり2個買うなら今！

　5日間限定のお得なセールながスタートします。「税抜400円（税込432円）以下のおにぎり・寿司」が対象なので、幅広い組み合わせで楽しめるのがうれしいですね。

おにぎりや寿司を選ぶ機会がある人は、この機会に気になる商品をお得に味わってはいかがでしょうか。

・開始日：2026年8月18日
・終了日：2026年8月22日

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください