野菜831gってヤバ！ リンガーハット5日間だけの“野菜盛りすぎ”ちゃんぽん

長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」は8月27日～31日の5日間、「ニッポンの！野菜の日キャンペーン」を全国の店舗で実施します。
キャンペーンでは、野菜を831g使用した「野菜たっぷりちゃんぽんMAX」と、今回初登場する「野菜たっぷり皿うどんMAX」を期間限定で販売します。
野菜831gのちゃんぽん＆皿うどんが登場！
8月31日の「野菜の日」にちなんで、野菜をなんと831g使用した「MAX」メニューが登場。ちゃんぽんは昨年に続いての販売で、今年は皿うどんも仲間入りします。
▲野菜たっぷりちゃんぽんMAX 1830円
看板メニューのちゃんぽんが、野菜たっぷり仕様に。
▲野菜たっぷり皿うどんMAX 1830円
今年初登場の「野菜たっぷり皿うどんMAX」も、野菜を831g使用。100円追加すると「追いフライ麺」も注文できます。いずれのメニューも持ち帰りはできません。
●「ぎょうざ3個無料」ステッカーも
さらに、「野菜たっぷりちゃんぽんMAX」または「野菜たっぷり皿うどんMAX」を購入すると、「ぎょうざ3個無料パスポートステッカー」がもらえます。
ステッカーを提示すると、9月30日までぎょうざ3個が無料に。期間中は何度でも利用できます。 ステッカーはなくなり次第終了です。
いつものちゃんぽんも、北海道コーン増量！
また、期間中は対象の長崎ちゃんぽん類と皿うどん類で、北海道産スーパースイートコーンを価格据え置きで増量します。
「長崎ちゃんぽん」をはじめとした対象メニューで実施。MAXメニューはちょっと多すぎる……という人も、いつものメニューでコーン増量を楽しめます。
野菜の日はリンガーハットが本気！
野菜831gを使用した「MAX」メニューが2種類そろい、定番のちゃんぽんや皿うどんでは北海道産コーンも増量されます。831gという数字のインパクトも大きく、いつものメニューを注文する場合でもコーン増量を楽しめる5日間です。
野菜をたっぷり使った「MAX」メニューに挑戦するか、定番メニューのコーン増量を楽しむか迷うところです。この機会にリンガーハットに足を運んでみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年8月27日
・終了日：2026年8月31日
※価格は税込み表記です。
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