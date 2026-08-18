【明日から】はま寿司に110円「秋鮭」！ 白えびかき揚げも110円

寿司チェーン「はま寿司」は、「はま寿司のにっぽん旨ねた祭り」を8月19日から全国の店舗で開催します。

秋鮭が110円！ はま寿司「にっぽん旨ねた祭り」

北海道や宮城、富山、沖縄など、日本各地の食材を使ったメニューが登場するフェアです。

中でも注目は、110円で販売される2品。

▲北海道水揚げ 秋鮭 110円

「北海道水揚げ 秋鮭」は、しっとりとした口当たりと上品な旨みが特徴。秋の味覚としておなじみの鮭を、ひと足早く楽しめます。

▲国産野菜と白えびのかき揚げ握り（富山県産 白えび使用） 110円

富山県産の白えびをタマネギなどの野菜とともにかき揚げにした一品。こちらも110円で楽しめます。

さらに、身が締まって脂のりが良いという「宮城県産 さんま」など、各地の味覚が揃います。

▲宮城県産 さんま 176円

▲えびおろし盛り（沖縄県産シークヮーサーだれ） 176円

▲北海道産つぶ貝のわさび和え 176円

「至福の一貫シリーズ」からは、和牛のバラ肉をたっぷり盛りつけ、レモンを添えた「和牛とろ握り（レモン）」が登場します。

▲和牛とろ握り（レモン） 319円

ラーメン、うどん、唐揚げも登場

サイドメニューにも新商品が登場します。

▲あさりとチーズのトマトラーメン 506円

トマトと魚介の旨みをきかせたスープに、アサリと北海道産チーズをトッピング。濃厚でクリーミーな味わいに仕上げたといいます。

▲特製とん汁うどん 429円

4種の味噌をブレンドし、豚肉の旨みと香味野菜の風味を重ねたという一杯です。

▲北海道水揚げたことんびの唐揚げ 297円

“たことんび”とは、たこの口の部分。コリコリとした食感が特徴で、おつまみにもぴったりとしています。

「たことんび」も気になりすぎ！

秋鮭にさんまと、お寿司のネタは早くも秋モード。中でも秋鮭は110円と、手ごろな価格で登場するのがうれしいですね。



ちなみにナベコが気になるのが「たことんびの唐揚げ」。

たことんび自体、居酒屋などでもそう頻繁に見かけるものではないので、それがはま寿司のサイドメニューに登場するとは意外。コリコリ食感ということで、お酒のおつまみに間違いなさそうです。

秋鮭110円を目当てにしつつ、たことんびも一緒に頼んでみたい！

※価格は税込

※一部店舗では価格が異なります。

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