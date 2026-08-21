ホテルから空港へ荷物を即日配送、観光客の負担を軽減するサービス

株式会社L.CRAS（エルクラス）は8月8日、ホテルから羽田・成田空港へ手荷物を当日配送するサービス「APEX24」を、ダイワロイネットホテルズの都内4店舗へ8月より導入開始したと発表した。インバウンド需要の増加に伴い、訪日外国人観光客のスーツケースを持っての移動負担や、大型スーツケースによる電車の混雑といった課題に対して、旅行者が荷物を持たずに移動できる仕組みを構築する。

本サービスは、都内の対応ホテルから羽田空港第3ターミナルおよび成田空港第1・第2ターミナルのJALABCカウンターへ手荷物を即日配送するシステムだ。利用者は専用アプリやWebサイトから多言語（日・英・中・韓）で予約・決済を行い、発行されたタグを荷物に取り付けてフロントへ預ける。配送追跡機能を備え、当日午後15時までに空港へ配送される。専用資材は事業者が提供し、手書き伝票を介さずオンラインで予約が完結するため、ホテル側は新規設備の準備や運用の追加負担を行わずに導入できる構造となっている。

さらに、スマホ予約の導入により、ホテル側の手書き伝票発行や集金などの作業が不要となる。荷物を預かるだけのシンプルな運用と当日配送の仕組みにより、観光客の手荷物移動の負担軽減と、ホテル業務の効率化を実現する構造となっている。