【セブン新商品】反則級…ハムカツ2枚入りのボリュームサンド

セブン‐イレブンは、サンドイッチ新商品「ハムカツ＆たまごマカロニ」を7月29日より全国の店舗で順次発売中です（一部店舗をのぞく）。

満足感たっぷり「ハムカツ＆たまごマカロニ」

「セブン‐イレブンよくばりサンド」シリーズから登場する新商品。

▲「ハムカツ＆たまごマカロニ」213円



クリーミーなたまごマカロニサラダをハムカツで挟んだ、一口目から複数の味が楽しめる1組のサンドイッチです。



ジューシーなハムカツは2枚使用。ハムカツは、パンの形に合わせた四角い形状にすることで、どこから食べても具材を味わえるのが特徴です。



たまごのコクとマヨネーズのクリーミーさがジューシーなハムカツのおいしさを引き立てつつ、全体の味をまとめあげてくれるのだとか。



気になるカロリーは1食335kcal。

ハムカツとたまごマカロニの組み合わせは反則級！

「セブン‐イレブンよくばりサンド」は今年3月から登場したシリーズで、ボリューミーな具材を2枚のパンで挟む「一組サンドイッチ」。なんと、全体の約80％が具材になっているのだとか。



これまでに「メンチカツ＆たまご」などの惣菜系や、「チョコチップ＆ホイップ」などのスイーツ系が発売されてきました。



今回はハムカツ2枚×たまごマカロニサラダというギルティな組みあわせ。ハムカツで具材を挟むって、発想からしてグッときます。



具材がたっぷりつまっているので、一口目からしっかり素材の味が楽しめるというのがうれしいですね。朝食やランチタイムなどに、つい買っちゃいそうです！

※文中の価格はすべて税込

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