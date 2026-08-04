ファミマ「45％増量」が本日スタート！ どでかファミチキなど爆盛り商品をチェック

近年のコンビニ業界でしばしば行われる、お値段そのままの超増量キャンペーン。その元祖は、2021年の夏に初開催したファミリーマートであることをご存知でしょうか。

以来同社は毎年開催し、今春には6回目となる「うまくて、ドでかい！お値段そのまま なぜか45％増量作戦」を実施しましたが、なんと今年はアンコールが決定！ 本日8月4日から、「お値段そのまま おかわり45％増量作戦」が展開されます。ヤッター！

おかわり開催のワケは2026年がアニバーサリーだから

ちなみに今年は増量のパーセンテージも攻めており、昨年までは40％だったのが45％にボリュームアップされました。そのままアンコールというのは、さすが消費者心理をよくわかってらっしゃいますな！

そしてこの「45％」という数字には確固たる理由があり、実はファミリーマートが2026年9月に創立45周年を迎えるアニバーサリーとかけたものなのです。今回のおかわり開催も、45周年への感謝を込めたものだそうです。いやいや、こちらこそありがたや～！

8月4日からはファミチキなどが対象の1週目が開始

対象となる代表的な商品を紹介していきましょう。1週目の8月4日スタート分では、超ド定番の「ファミチキ」が「増量ファミチキ」となって登場。

ファミマの増量キャンペーンではもはやおなじみともいえますが、おかずにおやつにおつまみに、と万能なファミチキが対象になるのはやっぱりうれしい！ 味は、サクサクッとした衣の食感と、やわらかくジューシーな鶏肉のうまみがたまりません。

気分的にはビールが飲みたくなりました。ということで、オススメを挙げさせていただくと、とっておきのがあるんです。それは、ファミマがヤッホーブルーイングと初コラボした、数量限定の白ビール「フルーツデタジャン」（337円）。ぜひペアリングを！

定番といえば、シンプルながら間違いないおいしさのサンドイッチも増量に。ノミネートされた商品は「たっぷりハムサンド」（358円）です。わかりやすく、通常は2切れのところ3切れに。

でも、あれ？ これって45％を超えて50％増量じゃないかしら。こういううれしい誤算も、ファミマの愛されポイントでしょう。で、食べて改めて気付かされるのが、普通にボリューミーということ。文字通りハムがたっぷりで、これが3カットとなると、かなりの満足度です。

そのほか、第1週目は今春のキャンペーン時でも人気を博した「ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ」（270円）といった、スイーツなどを含む7商品がラインナップ。ストックできる「甘栗むいちゃいました」（345円）や「コロロ 清水白桃」（159円）なども見逃せませんぞ！

お盆を挟む8月11日からの2週目はシェア系も多め

2026年8月11日からの第2週目も、目玉級の商品が勢ぞろい。この時期は夏季休暇やお盆などで帰省する人も増えると思いますが、それを見越してかシェア系商品が多い印象です。

たとえば食事系は前述の「3色そぼろ&チキン南蛮弁当」ほか、通常からボリューミーな内容をさらに増量した「大盛ミートソース」（598円）という超マシマシ商品も。もはや何人前になっているのかわかりませんが、シェアにオススメの一品です。

パーティースナックとして重宝する商品としては、ポテチ界の異端児「ポテトチップス わさビーフ」（159円）が参画。うれしさとワサビで涙が出そうです。山芳製菓さん、ありがとうございます！

おうちなどで夏祭りの縁日気分を楽しめるのが、「だし香る！大盛とろーりたこ焼き」 （538円）。お祭りで食べるたこ焼きっておいしいですが、近年は価格もそれなりにしますから、これはうれしいですね。

9月にはまた大型の企画が開催されるらしい！

今回の発表会に参加し、登壇したファミリーマートの商品企画・SV連携室 阿部大地氏に話を聞きました。

数ある商品の中からの選定基準を聞くと、「今回で7回目となるため、お客様が飽きないよう新しい商品を加えるなど、ファミマならではの基準で選定しています。一方、多くの方にご愛顧いただいている、ファミチキなどの定番も喜んでいただけると思っています」とのこと。

また、回を重ねて得た購買データを元に需要を予測することで、「お店に行ったけど増量商品が売り切れていた」とがっかりしないよう、工夫もしているとのことでした。



そしていよいよ9月に45周年のアニバーサリーマンスを迎える同社。45周年に向けて何か企画していることがあるのかも、阿部氏に聞きました。

すると、「9月には、今年の中でも大型と言えるサプライズを考えています。ぜひご期待ください！」と、にっこり。これは楽しみです。きっとまた発表会も開催されるはずなので、その際には筆者もレポートを予定。ということで、ひとまずはファミマでお得な夏休みを！

※記事中の価格は税込み