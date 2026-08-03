大判チャーシュー入り！ 魁力屋「京都背脂醤油ラーメン」が冷凍食品に

日清食品冷凍は「冷凍 日清 魁力屋監修 京都背脂醤油ラーメン」（オープン価格）を9月1日に全国で発売します。内容量254g (麺160g)で、価格はオープン。
京都北白川発祥の「ラーメン魁力屋」は全国150店舗以上展開するラーメンチェーン店です。今回、魁力屋で一番人気のメニュー「京都背脂醤油ラーメン」の味わいを冷凍麺で再現。
スープは、コク深い醤油をベースに背脂の旨みをきかせたスープ。麺は歯切れが良くしなやかな細麺を使用。
豊かな風味の背脂とくちどけの良い背脂の2種類を使用することで、お店で食べるような本格的なおいしさに仕上げたといいます。
具材には炙り大判チャーシュー、メンマ、ねぎ、背脂を使用しています。
「魁力屋監修 京都背脂醤油ラーメン」
冷凍ラーメンのクオリティに期待
「ラーメン魁力屋」は、ロードサイドやフードコートを中心に出店が増えています。 「毎日食べても飽きがこない」をコンセプトにしていて、子ども世代を含め幅広い層に受け入れられているのだとか。
そんな、「ラーメン魁力屋」監修の冷凍ラーメン。これまでに即席めんなどでは監修商品が登場していましたが、冷凍商品は珍しいですね。
麺とスープ、ともに味わいながらいただきたいですね。どこまでお店の味に近いのか楽しみです。近年は冷凍ラーメンの完成度も高まっているだけに、どこまで店の味を再現しているのか気になるところです。
特に炙り大判チャーシューが楽しみです。お店の味をご存知の方も、そうでない人もチェックをしてみては。
（※文中の価格はすべて税込）
・発売日：2026年9月1日
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