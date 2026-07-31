【本日発売】穴子でかっ！ さん天「真穴子一本天丼」990円、エビ天ものって豪華

「天丼・天ぷら本舗 さん天」は7月30日より「真穴子フェア」を開催します。

旬の穴子を使用！

真穴子一本天丼が登場

さん天は関西を中心に展開する天丼チェーン。



今回、旬の味覚を取り入れたメニューとして、真穴子を丸ごと1本使用した天丼や、3種類の真穴子天を楽しめる天丼を販売します。

▲真穴子一本天丼 990円

（一本真穴子、大海老、ミニトマト、なす、大葉天）

真穴子を丸々1本のせた天丼です。大海老天や旬の夏野菜も合わせたボリュームのある一品です。

「サクサク」「フワッ」とした真穴子天の食感と風味が特徴といいます。

▲大海老と真穴子の贅沢天丼 1240円

（真穴子大葉巻き、真穴子海苔巻き、真穴子切身、大海老二尾）

真穴子を3分の1にカットし、真穴子切り身天、真穴子海苔巻き天、真穴子大葉巻き天の3種類の天ぷらに仕上げた天丼です。こちらはのりの風味や大葉の爽やかさを加えた天ぷらを味わえます。



そのほか天ぷら定食なども用意。なお、さん天では定食のごはんはおかわり無料です。

真穴子一本天丼 990円

真穴子一本天ぷら定食 1290円

真穴子一本天ぷら盛合せ 890円

大海老と真穴子の贅沢天丼 1240円

大海老と真穴子の贅沢天ぷら定食 1540円

大海老と真穴子の贅沢天ぷら盛合せ 1140円

単品 真穴子一本天 500円（税込）

単品 真穴子海苔巻き天・大葉巻き天 各250円

単品 真穴子切り身天 200円

エビも！穴子も！

真穴子を丸ごと味わう豪快な天丼から、海苔や大葉を組み合わせた天ぷらまで、好みに合わせて選べる今回のフェア。シリーズの天丼は990円からです。海老がもっているのもうれしいですね。

旬の穴子天を楽しみに、期間中にさん天へ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年7月30日

・終了日：2026年9月9日

※価格は税込み表記です。