日本ファルコムは8月7日、同社を代表するストーリーRPG『空の軌跡 the 1st（ザ・ファースト）』に続く「軌跡」シリーズ完全フルリメイク作品第2弾、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）用『空の軌跡 the 2nd（ザ・セカンド）』について、最新映像となるプロモーショントレーラーを公開。

ゲームの発売日は、2026年9月17日予定。価格は、Switch／PS5／PC（Steam）の通常版が8800円、Switch 2の通常版が8950円となる。そのほかのエディションも用意されているので、下記を確認してほしい。

本映像は、主題歌「銀の意志 金の翼」をバックに、正遊撃士として新たな旅立ちを決意するエステル・ブライトとその仲間たち、暗躍する結社《身喰らう蛇》との壮絶な闘い、そして、リベール王国を襲う最大の危機など、『空の軌跡 the 2nd』の見所がぎっしりと詰め込まれている。ぜひともチェックしよう。

▼『空の軌跡 the 2nd』プロモーショントレーラー

https://youtu.be/Fr5n89ZuN0c

【ゲーム情報】

タイトル：空の軌跡 the 2nd（ザ・セカンド）

ジャンル：ストーリーRPG

販売：日本ファルコム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：2026年9月17日予定

価格：

Switch／PS5／Steam通常版：8800円（パッケージ版／ダウンロード版）

Switch 2通常版：8950円（パッケージ版／ダウンロード版）

Switch／PS5／SteamウロボロスBOX：1万3860円（パッケージ版）

Switch 2ウロボロスBOX：1万3860円（パッケージ版）

デジタルデラックス版：1万2650円（ダウンロード版）

シーズンパス：4180円（ダウンロード版）

Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス：150円（ダウンロード版）

CERO：C（15才以上対象）

※パッケージ版の『空の軌跡 the 2nd Nintendo Switch 2 Edition』はNintendo Switch本体でもお楽しみいただけます。解像度・フレームレート等はNintendo Switch本体基準になります。

※ダウンロード版のNintendo Switch用『空の軌跡 the 2nd』通常版およびデジタルデラックス版をご購入のお客様は、有償（税込150円）の「アップグレードパス」をご購入いただくことで『空の軌跡 the 2nd Nintendo Switch 2 Edition』をお楽しみいただけます。

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