生き生きとしたキャラクターたちも注目！
主題歌「銀の意志 金の翼」をバックにゲームの見所を凝縮！『空の軌跡 the 2nd』最新プロモーショントレーラーを公開
日本ファルコムは8月7日、同社を代表するストーリーRPG『空の軌跡 the 1st（ザ・ファースト）』に続く「軌跡」シリーズ完全フルリメイク作品第2弾、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）用『空の軌跡 the 2nd（ザ・セカンド）』について、最新映像となるプロモーショントレーラーを公開。
ゲームの発売日は、2026年9月17日予定。価格は、Switch／PS5／PC（Steam）の通常版が8800円、Switch 2の通常版が8950円となる。そのほかのエディションも用意されているので、下記を確認してほしい。
本映像は、主題歌「銀の意志 金の翼」をバックに、正遊撃士として新たな旅立ちを決意するエステル・ブライトとその仲間たち、暗躍する結社《身喰らう蛇》との壮絶な闘い、そして、リベール王国を襲う最大の危機など、『空の軌跡 the 2nd』の見所がぎっしりと詰め込まれている。ぜひともチェックしよう。
▼『空の軌跡 the 2nd』プロモーショントレーラー
https://youtu.be/Fr5n89ZuN0c
【ゲーム情報】
タイトル：空の軌跡 the 2nd（ザ・セカンド）
ジャンル：ストーリーRPG
販売：日本ファルコム
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）
発売日：2026年9月17日予定
価格：
Switch／PS5／Steam通常版：8800円（パッケージ版／ダウンロード版）
Switch 2通常版：8950円（パッケージ版／ダウンロード版）
Switch／PS5／SteamウロボロスBOX：1万3860円（パッケージ版）
Switch 2ウロボロスBOX：1万3860円（パッケージ版）
デジタルデラックス版：1万2650円（ダウンロード版）
シーズンパス：4180円（ダウンロード版）
Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス：150円（ダウンロード版）
CERO：C（15才以上対象）
※パッケージ版の『空の軌跡 the 2nd Nintendo Switch 2 Edition』はNintendo Switch本体でもお楽しみいただけます。解像度・フレームレート等はNintendo Switch本体基準になります。
※ダウンロード版のNintendo Switch用『空の軌跡 the 2nd』通常版およびデジタルデラックス版をご購入のお客様は、有償（税込150円）の「アップグレードパス」をご購入いただくことで『空の軌跡 the 2nd Nintendo Switch 2 Edition』をお楽しみいただけます。
© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※“PlayStation”および“PS5ロゴ”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはその他の国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。
※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります