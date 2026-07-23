日本ファルコムは7月23日、同社を代表するストーリーRPG『空の軌跡 the 1st（ザ・ファースト）』に続く「軌跡」シリーズ完全フルリメイク作品第2弾、Nintendo Switch 2 ／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）用ソフト『空の軌跡 the 2nd（ザ・セカンド）』について、リベール王国で活躍する遊撃士や各支部の受付、「釣り」システムや新機能「ビューワーモード」に関する最新情報を公開。

ゲームの発売日は、2026年9月17日予定。価格は、Switch／PS5／Steamの通常版が8800円、Switch 2の通常版が8950円となる。そのほかのエディションも用意されているので、詳細は後述のゲーム情報を確認してほしい。

なお、本作の公式サイトも更新し、ここで掲載する内容をより詳しく紹介している。こちらもぜひともチェックしよう。

▼『空の軌跡 the 2nd』 公式サイト

https://www.falcom.co.jp/sora2/

■キャラクター紹介

＜アイナ・ホールデン＞

年齢：23歳

CV：鈴代紗弓さん

リベール王国の遊撃士協会ロレント支部で受付を担当している、優しく落ち着いた雰囲気の女性。

ヨシュアが姿を消してしまった後もエスエルたちの身を案じながら、ロレント支部で業務をこなしていた。

実は親友のシェラザードをも上回る酒豪で、酒の強さはリベール王国随一というウワサも。

＜ジャン＞

年齢：24歳

CV：伊東健人さん

遊撃士協会ルーアン支部の受付を担当している青年。控えめな印象を受けるが実際はノリがよく、どんな依頼者が相手でも自然にコミュニケーションを取りながら的確に仕事をこなす。

遊撃士アガットとは古くからの友人で、彼がレイヴンのリーダーを務めていた頃も知っている模様。

＜キリカ・ロウラン＞

年齢：27歳

CV：道井悠さん

黒髪と涼やかな表情が特徴的な、遊撃士協会ツァイス支部担当の受付嬢。優れた洞察力で常に先の事態に備えており、ツァイス地方で起きた事件（the 1st）では、エステルたちに的確な指示を出しながら支部全体の動きをコントロールする活躍を見せていた。

同じカルバード共和国出身のジンとは付きあいが長く、彼女自身も東方武術に精通している。

＜エルナン＞

年齢：25歳

CV：堀金蒼平さん

遊撃士協会グランセル支部の受付を任されている、物腰柔らかで礼儀正しい青年。判断力と現場での指揮能力の長けており、グランセル地方のとある事件（the 1st）では遊撃士メンバーを中心とした作戦を自ら立案するなど、事件解決にも貢献していた。

その手腕は同支部所属のクルツをはじめ、多くの遊撃士から高く評価されている。

＜クルツ・ナルダン＞

年齢：29歳

CV：大海将一郎さん

王都グランセル支部に所属する高ランクの正遊撃士。槍術と東方由来の「方術」を操る実力者として知られているほか、リベール国内の若手遊撃士たちを育成する立場でもある。

正遊撃士に昇格して間もないエステルと経験不足のアネラスを鍛えるため、先輩遊撃士として二人の訓練に付きあうことになる。

＜カルナ＞

年齢：25歳

CV：天海由梨奈さん

ルーアン地方を活動拠点にしている姉御肌の女性遊撃士。導力銃によるかく乱・遠距離攻撃や導力魔法（アーツ）による後方支援にも長けており、武術大会ではクルツ、グラッツ、アネラスとチームを組んで出場していた。

王国の事件（the 1st）で暗躍していた結社を捜索するため、再びクルツたちとチームを組むことに。

＜グラッツ＞

年齢：22歳

CV：畠中祐さん

ボース支部に所属する正遊撃士で、大剣を武器に先陣に切り込んでいくアタッカータイプ。さっぱりとした明るい性格で面倒見が良いため、とくに子どもたちから慕われることが多い。

自慢の大剣を活かした剣技は自己流らしく、技名に自身の名前を入れるという謎のこだわりを持つ。