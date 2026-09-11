初代「レイトン教授」リメイク2027年発売決定 ルークの声優は堀北真希さんのまま
レベルファイブは9月10日、オンラインイベント「LEVEL5 VISION 2026 II 夢」をYouTubeで配信。そのなかで、シリーズ1作目のリメイクとなる「レイトン教授と不思議な町 Remake」を2027年に発売すると発表した。
本作は、2007年に発売したニンテンドーDSソフト「レイトン教授と不思議な町」をベースに制作。キャラクターを3Dで描き、「不思議な町」の世界をより立体的に表現している。
アニメーションはオリジナル版のものを高解像度＆ワイド化。名シーンの数々が、より美しく鮮明に蘇る。
また、レイトン教授の助手であるルークの声については、オリジナル版と同じ堀北真希さんのボイスを採用。当時の思い出そのままに、作品を楽しめる。
ユーザーからは「初代リメイクだと…!?」「雰囲気そのままでうれしい」「今でもDSでプレイしてるしスマホ版も購入済み」「当然買います、英国紳士としてはね！」「声優は堀北真希さんのままなんだ」「2作目以降のリメイクも期待していいですか？」「頼む、超文明Aの遺産まで出してくれ」など、歓喜の声が寄せられていた。
開発中のシリーズ最新作「レイトン教授と蒸気の新世界」も12月10日に発売日が決定し、気になるところ。開発が順調にいけば最新作のあと、初代のリメイクを遊んで原点を振り返るのも楽しそうだ。続報に期待しよう。
【ゲーム情報】
タイトル：レイトン教授と不思議な町 Remake
ジャンル：ナゾトキ・ファンタジーアドベンチャー
販売：レベルファイブ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）
発売日：2027年予定
価格：未定
CERO：審査予定
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