日本ファルコムは8月20日、同社を代表するストーリーRPG『空の軌跡 the 1st（ザ・ファースト）』に続く「軌跡」シリーズ完全フルリメイク作品第2弾、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）用『空の軌跡 the 2nd（ザ・セカンド）』について、ゲーム冒頭～第1章までまるごとプレイ可能な『空の軌跡 the 2nd 体験版』を配信。

また、体験版配信を記念して、『空の軌跡 the 2nd』OPムービーも公式サイトにて公開している。

本OPムービーは、原作『英雄伝説 空の軌跡SC』をベースに、3Dフルリメイクで各シーンを演出。巨大BOSSとの激戦など、原作では表現できなかったシーンも『空の軌跡 the 2nd』OPムービーに盛り込んでいる。

製品版の発売日は、2026年9月17日予定。価格はプラットフォームやエディションによって異なるので、公式サイトや下記のゲーム情報を確認してほしい。

▼『空の軌跡 the 2nd』 公式サイト

https://www.falcom.co.jp/sora2/

▼『空の軌跡 the 2nd』OPムービー

https://youtu.be/6NiqCCKaed4

■「空の軌跡 the 2nd 体験版」について

『空の軌跡 the 2nd 体験版』では、ゲーム冒頭から第1章終了まで、劇中のサブイベントや各種クエストも含めて正遊撃士エステル・ブライトの新たな物語をたっぷりと楽しむことが可能。

クイックバトル／コマンドバトルを切り替える軌跡シリーズ独自の戦闘システムや今作から追加された新要素「ブレイブラッシュ」、やり込み要素の「釣り」など、ぜひこの機会に『空の軌跡 the 2nd』を堪能してみてはいかがだろうか。

なお、体験版で作成したセーブデータは『空の軌跡 the 2nd』製品版でも利用できるので、セーブデータを引き継ぐことで第2章以降の物語をそのまま楽しめる。

【配信日時】

2026年8月20日11時～

【対象プラットフォーム】

Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

【体験版の特徴】

・序章「乙女の決意」から第1章「忍び寄る影」までの内容をまるごと楽しめる。

・前作『空の軌跡 the 1st』クリアデータを持っている場合、体験版開始時にクリアデータを読み込むことで連動特典「クラシックスタイルSC」を入手可能。

・体験版で作成したセーブデータは『空の軌跡 the 2nd』製品版に引き継ぐことが可能。

・体験版は「ムービー鑑賞」「ビューワーモード」機能に非対応。

【ゲーム情報】

タイトル：空の軌跡 the 2nd（ザ・セカンド）

ジャンル：ストーリーRPG

販売：日本ファルコム

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）

発売日：2026年9月17日予定

価格：

Switch／PS5／Steam通常版：8800円（パッケージ版／ダウンロード版）

Switch 2通常版：8950円（パッケージ版／ダウンロード版）

Switch／PS5／SteamウロボロスBOX：1万3860円（パッケージ版）

Switch 2ウロボロスBOX：1万3860円（パッケージ版）

デジタルデラックス版：1万2650円（ダウンロード版）

シーズンパス：4180円（ダウンロード版）

Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス：150円（ダウンロード版）

CERO：C（15才以上対象）

※パッケージ版の『空の軌跡 the 2nd Nintendo Switch 2 Edition』はNintendo Switch本体でもお楽しみいただけます。解像度・フレームレート等はNintendo Switch本体基準になります。

※ダウンロード版のNintendo Switch用『空の軌跡 the 2nd』通常版およびデジタルデラックス版をご購入のお客様は、有償（税込150円）の「アップグレードパス」をご購入いただくことで『空の軌跡 the 2nd Nintendo Switch 2 Edition』をお楽しみいただけます。

© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※“PlayStation”および“PS5ロゴ”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはその他の国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。