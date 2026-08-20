OPムービーも公開！
『空の軌跡 the 2nd』の体験版が本日8月20日に配信開始！製品版にセーブデータを引き継げる
日本ファルコムは8月20日、同社を代表するストーリーRPG『空の軌跡 the 1st（ザ・ファースト）』に続く「軌跡」シリーズ完全フルリメイク作品第2弾、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）用『空の軌跡 the 2nd（ザ・セカンド）』について、ゲーム冒頭～第1章までまるごとプレイ可能な『空の軌跡 the 2nd 体験版』を配信。
また、体験版配信を記念して、『空の軌跡 the 2nd』OPムービーも公式サイトにて公開している。
本OPムービーは、原作『英雄伝説 空の軌跡SC』をベースに、3Dフルリメイクで各シーンを演出。巨大BOSSとの激戦など、原作では表現できなかったシーンも『空の軌跡 the 2nd』OPムービーに盛り込んでいる。
製品版の発売日は、2026年9月17日予定。価格はプラットフォームやエディションによって異なるので、公式サイトや下記のゲーム情報を確認してほしい。
▼『空の軌跡 the 2nd』 公式サイト
https://www.falcom.co.jp/sora2/
▼『空の軌跡 the 2nd』OPムービー
https://youtu.be/6NiqCCKaed4
■「空の軌跡 the 2nd 体験版」について
『空の軌跡 the 2nd 体験版』では、ゲーム冒頭から第1章終了まで、劇中のサブイベントや各種クエストも含めて正遊撃士エステル・ブライトの新たな物語をたっぷりと楽しむことが可能。
クイックバトル／コマンドバトルを切り替える軌跡シリーズ独自の戦闘システムや今作から追加された新要素「ブレイブラッシュ」、やり込み要素の「釣り」など、ぜひこの機会に『空の軌跡 the 2nd』を堪能してみてはいかがだろうか。
なお、体験版で作成したセーブデータは『空の軌跡 the 2nd』製品版でも利用できるので、セーブデータを引き継ぐことで第2章以降の物語をそのまま楽しめる。
【配信日時】
2026年8月20日11時～
【対象プラットフォーム】
Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）
【体験版の特徴】
・序章「乙女の決意」から第1章「忍び寄る影」までの内容をまるごと楽しめる。
・前作『空の軌跡 the 1st』クリアデータを持っている場合、体験版開始時にクリアデータを読み込むことで連動特典「クラシックスタイルSC」を入手可能。
・体験版で作成したセーブデータは『空の軌跡 the 2nd』製品版に引き継ぐことが可能。
・体験版は「ムービー鑑賞」「ビューワーモード」機能に非対応。
【ゲーム情報】
タイトル：空の軌跡 the 2nd（ザ・セカンド）
ジャンル：ストーリーRPG
販売：日本ファルコム
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）
発売日：2026年9月17日予定
価格：
Switch／PS5／Steam通常版：8800円（パッケージ版／ダウンロード版）
Switch 2通常版：8950円（パッケージ版／ダウンロード版）
Switch／PS5／SteamウロボロスBOX：1万3860円（パッケージ版）
Switch 2ウロボロスBOX：1万3860円（パッケージ版）
デジタルデラックス版：1万2650円（ダウンロード版）
シーズンパス：4180円（ダウンロード版）
Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス：150円（ダウンロード版）
CERO：C（15才以上対象）
※パッケージ版の『空の軌跡 the 2nd Nintendo Switch 2 Edition』はNintendo Switch本体でもお楽しみいただけます。解像度・フレームレート等はNintendo Switch本体基準になります。
※ダウンロード版のNintendo Switch用『空の軌跡 the 2nd』通常版およびデジタルデラックス版をご購入のお客様は、有償（税込150円）の「アップグレードパス」をご購入いただくことで『空の軌跡 the 2nd Nintendo Switch 2 Edition』をお楽しみいただけます。
© Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※“PlayStation”および“PS5ロゴ”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
※Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはその他の国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。
※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります