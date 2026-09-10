スクウェア・エニックスは9月10日、1995年に発売され日本でミリオンセラーを記録した『ロマンシング サ・ガ３』のフルリメイク作品『ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド』［対応機種：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／XBOX Series X|S／XBOX ON PC／PC（Steam）］を発売すると発表。

発売日は、2027年2月16日［PC（Steam）版は2月17日］。価格は、通常版のパッケージ版とダウンロード版が7480円。そのほかのエディションも用意されているので、後述のゲーム情報を確認してほしい。

また、本作の公式サイトや発表トレーラも公開している。フル3Dで描かれる、新しい『ロマンシング サガ3』の世界をぜひチェックしよう。

▼公式サイト

https://www.jp.square-enix.com/rs3r/

▼発表トレーラー

https://youtu.be/ltcuGGKR8aU

■『ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド』とは

『ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド』は1995年に発売され日本でミリオンセラーを記録した『ロマンシング サ・ガ3』のフルリメイク作品。プレイヤーは8人の主人公から1人を選び、それぞれの視点から「宿命の子」を巡るひとつの物語を体験していく。

本作では、グラフィックの3D化に加え、戦闘やゲームシステムを再構築。難易度も選択可能で遊びやすく進化。イベントシーンのフルボイス化により、キャラクターたちの群像劇がより鮮明に描かれる。

■スタッフコメント

プロデューサー

田付 信一氏 このたび、『ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド』を発表することができました。 前作『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』への皆さまの温かいご支持が、今回の『3』へとつながりました。本当にありがとうございます。 前作でご好評いただいた点を受け継ぎつつ、8人の主人公それぞれの魅力を大切に、物語をよりわかりやすく楽しめるよう再構築しました。 シリーズファンの方はもちろん、今回初めて『ロマンシング サガ』に触れる方にも楽しんでいただける作品になっています。ぜひご期待ください。

音楽

伊藤 賢治氏 “リベサガ”こと『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』制作終了後、スクエニスタッフから「“3”も動くとのことです、準備しておいてください」との連絡が入りました。 引き続き担当スタッフとともに、私を筆頭とさせて頂きつつ、新たな音楽制作チームの編成から始まりました。 曲数も前作から約2倍という大ボリュームなので、曲ごとのアレンジャーや奏者など、新たに参加頂く方も多くいらっしゃいますが、皆様すべてに“ロマサガ愛”にあふれていて、素晴らしい楽曲に仕上げて頂きました。 生まれ変わった『ロマンシング サガ3』を、どうぞ楽しみに、そしてもう少しだけお待ち頂けたらと！

SFC版『ロマンシング サ・ガ３』ディレクター・プロデューサー

「サガ」シリーズ総合ディレクター

河津 秋敏氏 300年ぶりの死食の事を覚えていますか？ 日々の忙しさにかまけて、あの災厄を忘れてしまいましたか？ 死食から始まった出来事は今も秘かに進行しています。 ようやく皆さんの眼に触れる形を取ろうとしています。急いで確かめたい方は東京ゲームショウ2026で、その一端に触れてください。 その日を静かに待つと決めた方は2月16日までのカウントダウンを始めてください。その日を忘れてしまうかもしれないと心配な方には予約をお勧めします。 死食は始まりに過ぎません。世界の運命を決めるのは、あなた自身。そして、あなたを信頼する仲間たちです。あなたの未来に希望のあらんことを。

■豪華ゲスト出演！ 公式生放送の配信が決定

発売決定を記念して、公式生放送の配信が決定した。宿命に導かれた8人の主人公たちの壮大な群像劇がどう生まれ変わるのか？ ゲストにユリアン役の榎木淳弥さん、カタリナ役の瀬戸麻沙美さんを迎え、作品の紹介、解説を交えながらの実機プレイなど、本作の魅力をたっぷりお届けする。ぜひ視聴してみてはいかがだろうか。

※配信内容は予告なく変更となる場合があります。

▼公式生放送の視聴はこちらから

https://youtube.com/live/W4bPQVZuZ6g

【番組概要】

放送日：2026年9月11日20字予定

出演者：

ペンギンズ ノブオさん（MC）

田付 信一氏（プロデューサー）

榎木 淳弥さん（ユリアン役）

瀬戸 麻沙美さん（カタリナ役）

■東京ゲームショウ2026への出展が決定！

2026年9月17日から開催される「東京ゲームショウ2026」スクウェア・エニックスブースにて、初となる試遊台の出展、フォトスポットの実施を予定している。それぞれ体験した人には特典をプレゼント。ぜひ、この機会に立ち寄ってみてはいかがだろうか。

※一般公開日は9月19日～9月21日の3日間です。

▼スクウェア・エニックス東京ゲームショウ2026特設サイト

https://www.jp.square-enix.com/tgs26/

●出展内容①【試遊体験】

本作の世界観や基本的なシステムが楽しめる「迷子のゴンを救い出せ！」と、強敵との歯応えのあるバトルが楽しめる「悪竜グゥエイン」の2種類のモードから好きな方を選んで体験できる。

●出展内容②【怪傑ロビンがやってくる！ヒーロー撮影会】

港町ヤーマスで話題の正義のヒーロー「怪傑ロビン」が、東京ゲームショウ2026に登場。ロビンと決めポーズで写真撮影を楽しめる。噂によると、時間帯によっていつもと異なるロビンが現れることも？ 自分だけの技を閃いて、悪を成敗しよう。

▼試遊・撮影会共通 体験特典

ゆきだるまの保冷剤なのだ（オリジナル保冷剤）

●出展内容③来場者特典

スクウェア・エニックスブースに訪れた人に、オリジナルうちわをプレゼント。

オリジナルうちわ（全8種）※複数回フリー配布