【速報】ニンダイまとめ（2026.9.9）「星のカービィ」「妖怪ウォッチ」新作発表で話題沸騰
任天堂は9月9日、公式YouTubeチャンネルにて「Nintendo Direct 2026.9.9」（ニンテンドーダイレクト）を配信した。
まず任天堂の新作としては、「星のカービィ ワールドビヨンド」が発表。番組の最後に発表され、「激アツ！」「カービィ完全新作キター！」「もう脳内カービィで埋め尽くされている」など、大きな反響を呼んだ。2027年春の発売予定となる。
また、「妖怪ウォッチ2 覇道」の発表も大きな話題を呼んでいる。ユーザーからは「やばい泣きそう」「（マジで）俺たちの青春が帰ってくる…！」「やばいうれしい」「時間はどれだけかかってもいい。完璧に仕上げてくれ」「震えが止まらない」「まーじで声出たわ」など、まさかのリメイク発表に驚く声が続出。翌日9月10日21時からは公式番組「LEVEL5 VISION 2026 Ⅱ 夢」が配信予定で、さらなる発表に期待が高まっている。
そのほか初公開タイトルは、「続ポートピア連続殺人事件:忘却の埋葬」「メトロイド ラヴェナス」「封神演義 逆命承天」「ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド」などが登場。
Steamで2000万本売れたインディーゲーム「めっちゃカメレオン」と、1000回遊べるRPG「トルネコの大冒険 不思議のダンジョン ちょっとステキなリマスター」が、ダイレクト終了後すぐ配信開始しこちらも話題に。
続報としては「レイトン教授と蒸気の新世界」が12月10日に、「スーパーダンガンロンパ２×２」が2027年1月14日にそれぞれ発売日決定している。
以下に発表されたタイトルを箇条書き（タイトル、発売日）でまとめたので、参考にしてほしい。
※並びは番組の発表順
●モンスターハンターワイルズ（12月4日）【Switch 2】
●ぽこ あ ポケモン エキスパンションパス 第2弾（2026年冬）【Switch 2】
●FINAL FANTASY VII REVELATION（2027年4月8日）【Switch 2】
●CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION（配信開始）【Switch 2】
●ゼルダ無双 厄災の黙示録 DX（2027年2月25日）【Switch 2】
●餓狼伝説 City of the Wolves（10月22日）【Switch 2】
●ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ（12月3日）※体験版配信開始【Switch 2／Switch】
●ファイアーエムブレム 万紫千紅（9月17日）【Switch 2】
●東方紅魔郷：New Classic ～ the Embodiment of Scarlet Devil.（9月10日）【Switch 2／Switch】
●アブソラム Nintendo Switch 2 Edition（9月17日）【Switch 2】
●マインクラフト ダンジョンズ 2（9月29日）【Switch 2／Switch】
●ウィッチャー３ ワイルドハント リマスター（9月29日）【Switch 2】
●KINGDOM HEARTS Collection ［I～III］（10月8日）【Switch 2】
●KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-（10月8日）【Switch 2／Switch】
●KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue（10月8日）【Switch 2】
●KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC)（10月8日）【Switch 2】
●Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen（10月9日）【Switch 2】
●ONE PIECE 海のごちそうレストラン（10月22日）【Switch 2／Switch】
●ムーミン：ムーミン谷の夏まつり（11月12日）【Switch 2／Switch】
●めっちゃカメレオン（配信開始）【Switch 2】
●レイトン教授と蒸気の新世界（12月10日）【Switch 2／Switch】
●妖怪ウォッチ2 覇道（未定）【Switch 2】
●ピクミン4 Nintendo Switch 2 Edition + だれでもチャレンジ! ダンドリ検定（11月12日）【Switch 2】
●続ポートピア連続殺人事件:忘却の埋葬（2027年）【Switch 2／Switch】
●ゼノブレイド3 Nintendo Switch 2 Edition（12月3日）【Switch 2】
●ロックマン: デュアル オーバーライド（2027年春）【Switch 2／Switch】
●Ondeh Ondeh カヤのうまみ大冒険（2027年）【Switch 2】
●カービィのエアライダー 新アミーボ（11月12日発売）【Switch 2】
●封神演義 逆命承天（2027年）【Switch 2】
●Onyx: The Dark Grip（2027年）【Switch 2】
●Star Fox 無料アップデート（9月30日）【Switch 2】
●スターフォックスアドベンチャー（配信開始）【Switch 2】
●BIOHAZARD RE:2 Z Version デラックスエディション（10月16日）【Switch 2】
●BIOHAZARD RE:3 Z Version（10月16日）【Switch 2】
●BIOHAZARD RE:4 Gold Edition（10月16日）【Switch 2】
●レゴ バットマン：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト（9月18日）【Switch 2】
●ダービースタリオン２（9月24日）【Switch 2】
●ヘル・イズ・アス（9月24日）【Switch 2】
●ワンス・アポン・ア・塊魂（10月8日）【Switch 2】
●ファイナルファンタジー レゾナンス（10月22日）【Switch 2／Switch】
●マインクラフト（10月28日）【Switch 2】
●アノマリス／ANOMALITH（10月29日）【Switch 2】
●サンリオ パーティランド（10月29日）【Switch 2／Switch】
●鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚2 Nintendo Switch 2 Edition（10月29日）【Switch 2】
●スーパーダンガンロンパ２×２（2027年1月14日）【Switch 2／Switch】
●Nintendo Switch Sports Resort（10月22日）【Switch 2】
●メトロイド ラヴェナス（2027年1月28日）【Switch 2】
●エターナルアニマ（2027年3月4日）【Switch 2】
●遊戯王 TAG FORCE GX（2027年2月16日）【Switch 2／Switch】
●METAL SLUG ULTIMATE COLLECTION（2027年）【Switch 2／Switch】
●Fit Boxing 刀剣乱舞 -出陣！えくささいず本丸-（2027年1月15日）【Switch 2／Switch】
●ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド（2027年2月16日）【Switch 2／Switch】
●マリオカート ワールド 無料アップデート（配信開始）【Switch 2】
●薬屋のひとりごと ～偽りの皇弟～（2027年初頭）【Switch 2／Switch】
●真・三國無双２ with 猛将伝 Remastered（10月1日）【Switch 2】
●地球防衛軍5 for Nintendo Switch 2（10月8日）【Switch 2】
●テイルズ オブ エターニア リマスター（10月15日）【Switch 2／Switch】
●Stellar Blade コンプリートエディション（11月6日）【Switch 2】
●SONIC PICO PARK（11月12日）【Switch 2／Switch】
●みんなでポイっと！プリニーすごろく（11月12日）【Switch 2／Switch】
●メタファー：リファンタジオ（11月12日）【Switch 2】
●STEP THEATER - ステップシアター（12月3日）【Switch 2／Switch】
●進撃の巨人３（12月10日）【Switch 2】
●The Ascent「アセント」 アルティメットエディション（12月）【Switch 2】
●トルネコの大冒険 不思議のダンジョン ちょっとステキなリマスター（配信開始）【Switch 2／Switch】
●ペルソナ４ リバイバル（2027年5月20日）【Switch 2】
●ペルソナ６（未定）【Switch 2】
●星のカービィ ワールドビヨンド（2027年春）【Switch 2】
各タイトルの詳細は、のちに公開するニュース記事などを参照してもらいたい。
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