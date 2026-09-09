任天堂は9月9日、公式YouTubeチャンネルにて「Nintendo Direct 2026.9.9」（ニンテンドーダイレクト）を配信した。

まず任天堂の新作としては、「星のカービィ ワールドビヨンド」が発表。番組の最後に発表され、「激アツ！」「カービィ完全新作キター！」「もう脳内カービィで埋め尽くされている」など、大きな反響を呼んだ。2027年春の発売予定となる。

また、「妖怪ウォッチ2 覇道」の発表も大きな話題を呼んでいる。ユーザーからは「やばい泣きそう」「（マジで）俺たちの青春が帰ってくる…！」「やばいうれしい」「時間はどれだけかかってもいい。完璧に仕上げてくれ」「震えが止まらない」「まーじで声出たわ」など、まさかのリメイク発表に驚く声が続出。翌日9月10日21時からは公式番組「LEVEL5 VISION 2026 Ⅱ 夢」が配信予定で、さらなる発表に期待が高まっている。

そのほか初公開タイトルは、「続ポートピア連続殺人事件:忘却の埋葬」「メトロイド ラヴェナス」「封神演義 逆命承天」「ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド」などが登場。

Steamで2000万本売れたインディーゲーム「めっちゃカメレオン」と、1000回遊べるRPG「トルネコの大冒険 不思議のダンジョン ちょっとステキなリマスター」が、ダイレクト終了後すぐ配信開始しこちらも話題に。

続報としては「レイトン教授と蒸気の新世界」が12月10日に、「スーパーダンガンロンパ２×２」が2027年1月14日にそれぞれ発売日決定している。

以下に発表されたタイトルを箇条書き（タイトル、発売日）でまとめたので、参考にしてほしい。

※並びは番組の発表順

●モンスターハンターワイルズ（12月4日）【Switch 2】

●ぽこ あ ポケモン エキスパンションパス 第2弾（2026年冬）【Switch 2】

●FINAL FANTASY VII REVELATION（2027年4月8日）【Switch 2】

●CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION（配信開始）【Switch 2】

●ゼルダ無双 厄災の黙示録 DX（2027年2月25日）【Switch 2】

●餓狼伝説 City of the Wolves（10月22日）【Switch 2】

●ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ（12月3日）※体験版配信開始【Switch 2／Switch】

●ファイアーエムブレム 万紫千紅（9月17日）【Switch 2】

●東方紅魔郷：New Classic ～ the Embodiment of Scarlet Devil.（9月10日）【Switch 2／Switch】

●アブソラム Nintendo Switch 2 Edition（9月17日）【Switch 2】

●マインクラフト ダンジョンズ 2（9月29日）【Switch 2／Switch】

●ウィッチャー３ ワイルドハント リマスター（9月29日）【Switch 2】

●KINGDOM HEARTS Collection ［I～III］（10月8日）【Switch 2】

●KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-（10月8日）【Switch 2／Switch】

●KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue（10月8日）【Switch 2】

●KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC)（10月8日）【Switch 2】

●Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen（10月9日）【Switch 2】

●ONE PIECE 海のごちそうレストラン（10月22日）【Switch 2／Switch】

●ムーミン：ムーミン谷の夏まつり（11月12日）【Switch 2／Switch】

●めっちゃカメレオン（配信開始）【Switch 2】

●レイトン教授と蒸気の新世界（12月10日）【Switch 2／Switch】

●妖怪ウォッチ2 覇道（未定）【Switch 2】

●ピクミン4 Nintendo Switch 2 Edition + だれでもチャレンジ! ダンドリ検定（11月12日）【Switch 2】

●続ポートピア連続殺人事件:忘却の埋葬（2027年）【Switch 2／Switch】

●ゼノブレイド3 Nintendo Switch 2 Edition（12月3日）【Switch 2】

●ロックマン: デュアル オーバーライド（2027年春）【Switch 2／Switch】

●Ondeh Ondeh カヤのうまみ大冒険（2027年）【Switch 2】

●カービィのエアライダー 新アミーボ（11月12日発売）【Switch 2】

●封神演義 逆命承天（2027年）【Switch 2】

●Onyx: The Dark Grip（2027年）【Switch 2】

●Star Fox 無料アップデート（9月30日）【Switch 2】

●スターフォックスアドベンチャー（配信開始）【Switch 2】

●BIOHAZARD RE:2 Z Version デラックスエディション（10月16日）【Switch 2】

●BIOHAZARD RE:3 Z Version（10月16日）【Switch 2】

●BIOHAZARD RE:4 Gold Edition（10月16日）【Switch 2】

●レゴ バットマン：レガシー・オブ・ザ・ダークナイト（9月18日）【Switch 2】

●ダービースタリオン２（9月24日）【Switch 2】

●ヘル・イズ・アス（9月24日）【Switch 2】

●ワンス・アポン・ア・塊魂（10月8日）【Switch 2】

●ファイナルファンタジー レゾナンス（10月22日）【Switch 2／Switch】

●マインクラフト（10月28日）【Switch 2】

●アノマリス／ANOMALITH（10月29日）【Switch 2】

●サンリオ パーティランド（10月29日）【Switch 2／Switch】

●鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚2 Nintendo Switch 2 Edition（10月29日）【Switch 2】

●スーパーダンガンロンパ２×２（2027年1月14日）【Switch 2／Switch】

●Nintendo Switch Sports Resort（10月22日）【Switch 2】

●メトロイド ラヴェナス（2027年1月28日）【Switch 2】

●エターナルアニマ（2027年3月4日）【Switch 2】

●遊戯王 TAG FORCE GX（2027年2月16日）【Switch 2／Switch】

●METAL SLUG ULTIMATE COLLECTION（2027年）【Switch 2／Switch】

●Fit Boxing 刀剣乱舞 -出陣！えくささいず本丸-（2027年1月15日）【Switch 2／Switch】

●ロマンシング サガ3 デスティニーユナイテッド（2027年2月16日）【Switch 2／Switch】

●マリオカート ワールド 無料アップデート（配信開始）【Switch 2】

●薬屋のひとりごと ～偽りの皇弟～（2027年初頭）【Switch 2／Switch】

●真・三國無双２ with 猛将伝 Remastered（10月1日）【Switch 2】

●地球防衛軍5 for Nintendo Switch 2（10月8日）【Switch 2】

●テイルズ オブ エターニア リマスター（10月15日）【Switch 2／Switch】

●Stellar Blade コンプリートエディション（11月6日）【Switch 2】

●SONIC PICO PARK（11月12日）【Switch 2／Switch】

●みんなでポイっと！プリニーすごろく（11月12日）【Switch 2／Switch】

●メタファー：リファンタジオ（11月12日）【Switch 2】

●STEP THEATER - ステップシアター（12月3日）【Switch 2／Switch】

●進撃の巨人３（12月10日）【Switch 2】

●The Ascent「アセント」 アルティメットエディション（12月）【Switch 2】

●トルネコの大冒険 不思議のダンジョン ちょっとステキなリマスター（配信開始）【Switch 2／Switch】

●ペルソナ４ リバイバル（2027年5月20日）【Switch 2】

●ペルソナ６（未定）【Switch 2】

●星のカービィ ワールドビヨンド（2027年春）【Switch 2】

各タイトルの詳細は、のちに公開するニュース記事などを参照してもらいたい。

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