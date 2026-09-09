任天堂は9月8日、公式番組「ゼルダの伝説40周年 Direct 2026.9.8」を放送。そのなかで、「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）ゼルダの伝説 40周年 アニバーサリーエディション」「Nintendo Switch 2 Proコントローラー」「Nintendo Switch 2 キャリングケース」を、10月29日に発売すると発表した。

特別デザインのNintendo Switch 2 は、トライフォースやドット絵のゼルダがあしらわれたファン歓喜の一品。

Proコントローラーにはディスプレイスタンドも付いてくるので、インテリアとしての価値も高い。

キャリングケースには画面保護シートや、汚れをふき取るクリーニングクロスも付属。もちろんそこも特別デザインのこだわりっぷりだ。

ユーザーは「めっちゃ欲しいです、これ！」「私はこのために、Switch 2を買うのを控えていたんだ！」「限定ハードまで出す気合いに感服ですわ」「うぉぉSwitch 2買う理由ができたー！」と大絶賛。

じつは公式ストアでは番組終了後から予約を開始しており、目ざといファンは即座に予約。「予約できた！」「値段？知ったことかぁぁ！」「コントローラーだけでも欲しいゾ！」など、深夜のお祭り騒ぎに。なお、記事執筆時点では品切れとなっている。

ただ諦めるのはまだ早い。ヨドバシ.comなど各種ECサイトでの予約が開始しているという情報がSNSであがっている。

再びNintendo Switch 2 争奪戦の様相を呈してきた限定モデル。欲しい人は日々チェックしていくといいだろう。公式ストアでも再入荷される可能性があるので要確認だ。

【ゲーム情報】

タイトル：ゼルダの伝説 時のオカリナ

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年11月5日予定

価格：8980円（パッケージ）／7980円（ダウンロード）

CERO：B（12歳以上対象）

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