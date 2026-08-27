一般公開日の3日間にはJR海浜幕張駅前にて「空の軌跡 the 2nd」オリジナルうちわ全10種を配布！

日本ファルコムは8月27日、幕張メッセで開催される国内最大級のゲームイベント「東京ゲームショウ2026」に関する出展情報を公開。TGS2026の会期は、2026年9月17日～9月21日まで（一般公開日は9月19日～21日）。

【概要】

特設サイトURL：https://www.falcom.co.jp/sora2/special/tgs.html

会期：

ビジネスデイ：2026年9月17日／18日

一般公開日：2026年9月19日／20日／21日

会場：幕張メッセ

出展場所：コナミデジタルエンタテインメントブース内・ファルコムコーナー

■『空の軌跡 the 2nd』展示ブースオープン！

原寸大武器で撮影ができるほか、公式コスプレイヤーも登場！

『空の軌跡 the 2nd』発売を記念して、特設展示エリアをオープン。未公開イラストや開発資料など、『空の軌跡 the 2nd』に関する貴重な資料を展示する。

※混雑状況によっては整理券配布となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

来場者には、記念品として非売品「ぷにぷに缶バッジ（全7種）」をプレゼント。

※配布する種類は日ごとに異なります。

※ノベルティの数には限りがございます。あらかじめご了承ください。

ブース内では、原寸大で再現した『空の軌跡 the 2nd』の武器も展示。実際に武器を手に取って、会場内での記念撮影も楽しめる。

また、会場では『空の軌跡 the 2nd』のエステルとヨシュアをリアルに再現した公式コスプレイヤーも登場。ぜひ、ブース内の展示とあわせて楽しもう。

■豪華アイテムを無料配布！

「東京ゲームショウ2026」会場内や最寄り駅のJR海浜幕張駅前では、『空の軌跡 the 2nd』をモチーフとした会場限定アイテムの無料配布を実施。

① 空の軌跡 the 2nd スペシャル冊子

最新作『空の軌跡 the 2nd』の情報満載で届けるSP冊子。裏面は『亰都ザナドゥ -桜花幻舞-』のW表紙仕様で、どちらの情報も楽しめる。

② 空の軌跡 the 2nd オリジナルうちわ

一般公開日の3日間、JR海浜幕張駅前にて「空の軌跡 the 2nd」オリジナルうちわ全10種を配布。ぜひ、駅前でうちわを手に取って会場へ向かおう。

※配布物の数には限りがございます。あらかじめご了承ください。

■『空の軌跡 the 2nd』発売記念 Falcom jdk BAND スペシャルライブをオンラインで配信！

『空の軌跡 the 2nd』の発売を記念して、Falcom jdk BANDによるスペシャルオンラインLiveを開催。軌跡シリーズの人気楽曲を中心に、メモリアルなライブを配信で実施する。

（会場での生ライブステージはございません。ご注意ください。）

【配信日】

2026年9月19日10時30分～／9月20日16時～

【出演】

Falcom jdk BAND