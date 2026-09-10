『ゼンシンマシンガール』をはじめ、話題作がたっぷり！
「EDF」シリーズほかがお買い得！D3PがPS Storeとニンテンドーeショップでセールを開催中
ディースリー・パブリッシャーは9月10日、ニンテンドーeショップで同社のタイトルが最大82％オフで購入できる「9月セール」を開催。セール期間は、2026年9月30日まで。
テキサスホールデム、ルーレットなど人気カジノゲームを楽しめる『THE カード＆カジノ』がセールに初登場。さらに撃ちまくり＆斬りまくりのサイボーグJKアクション『ゼンシンマシンガール』が過去最大割引となっている。
そのほか『地球防衛軍3』『デスペラドロップス』『あのゲーシリーズ』『オメガラビリンス ライフ』デラックスエディションなども大幅割引きに！
以下ではセールタイトルの一部を紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップするので、詳しくはセールページか、下記の全セールタイトルリストを確認しよう。
▼セールページ
https://www.nintendo.co.jp/search/?q=ディースリー・パブリッシャー&mode=soft&sfilter[]=sale
＜セールタイトル（一部）＞
●『SIMPLEシリーズ for Nintendo Switch 2 Vol.3 THE カード＆カジノ』
1980円 → 1580円（20％オフ） 【セール初登場！】
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000106335
©2026 D3PUBLISHER
●『ゼンシンマシンガール』
6980円 → 2792円（60％オフ） 【過去最大割引！】
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000097445
©2025 YUKE'S
©2025 D3PUBLISHER
●『地球防衛軍3 for Nintendo Switch』
4980円 → 1490円（70％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000036939
©2021 SANDLOT ©2021 D3 PUBLISHER
●『DesperaDrops／デスペラドロップス』
7480円 → 2240円（70％オフ）
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069680
©2023 RED ©2023 D3PUBLISHER
＜全セールタイトルリスト＞
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