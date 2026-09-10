ディースリー・パブリッシャーは9月10日、ニンテンドーeショップで同社のタイトルが最大82％オフで購入できる「9月セール」を開催。セール期間は、2026年9月30日まで。

テキサスホールデム、ルーレットなど人気カジノゲームを楽しめる『THE カード＆カジノ』がセールに初登場。さらに撃ちまくり＆斬りまくりのサイボーグJKアクション『ゼンシンマシンガール』が過去最大割引となっている。

そのほか『地球防衛軍3』『デスペラドロップス』『あのゲーシリーズ』『オメガラビリンス ライフ』デラックスエディションなども大幅割引きに！

以下ではセールタイトルの一部を紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップするので、詳しくはセールページか、下記の全セールタイトルリストを確認しよう。

▼セールページ

https://www.nintendo.co.jp/search/?q=ディースリー・パブリッシャー&mode=soft&sfilter[]=sale

＜セールタイトル（一部）＞

●『SIMPLEシリーズ for Nintendo Switch 2 Vol.3 THE カード＆カジノ』

1980円 → 1580円（20％オフ） 【セール初登場！】

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000106335

©2026 D3PUBLISHER

●『ゼンシンマシンガール』

6980円 → 2792円（60％オフ） 【過去最大割引！】

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000097445

©2025 YUKE'S

©2025 D3PUBLISHER

●『地球防衛軍3 for Nintendo Switch』

4980円 → 1490円（70％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000036939

©2021 SANDLOT ©2021 D3 PUBLISHER

●『DesperaDrops／デスペラドロップス』

7480円 → 2240円（70％オフ）

https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000069680

©2023 RED ©2023 D3PUBLISHER

＜全セールタイトルリスト＞