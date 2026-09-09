任天堂は9月8日、Nintendo Switch 2用ソフト「ゼルダの伝説 時のオカリナ」を2026年11月5日に発売すると発表。「ゼルダの伝説40周年 Direct 2026.9.8」にて公開された。

番組では、映画「ゼルダの伝説」を2027年4月30日に公開するほか、ニンテンドーミュージアムがゼルダ仕様になるなど、40周年を盛り上げる施策が多数発表された。

ゲームについてはシリーズ総合プロデューサーの青沼英二氏が実機プレイしながら解説。視点をぐるぐる見回せて、ボタン操作でジャンプでき、処理速度が上がって戦闘がサクサク進み、前転移動ではなくダッシュでき、イベントシーンはフルボイスになるなど、進化したポイントを紹介した。

さらに、Nintendo Switch 2のマイク機能で、鼻歌や楽器の音を拾ってオカリナを吹けるという遊びも実装されているという。

ユーザーからは「予想以上に早い！」「11月とか、体感明日やん」「絶対に…買う！」「全て見たことある景色なのに、全てが新鮮だった」「GTA6と真っ向勝負とは恐れ入った」など、大きな反響が寄せられていた。

また、キャラクターの造形についてはスクウェア・エニックスの「ドラゴンクエストVII Reimagined」で採用された「ドールルック」に似ているという感想も。「これドールルックじゃない？」「ほんま好き」「これが正解かも」など、リアル過ぎずアニメ調でもなく、「時オカらしい」という好評の声が寄せられていた。

リメイク版「ゼルダの伝説 時のオカリナ」は、11月5日発売。約2ヵ月後と間近でファンからは嬉しい悲鳴があがっている状況だ。ニンテンドーストアではパッケージ／ダウンロードともに予約受付中なので、ぜひ予約しておこう。

【ゲーム情報】

タイトル：ゼルダの伝説 時のオカリナ

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：任天堂

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年11月5日予定

価格：8980円（パッケージ）／7980円（ダウンロード）

CERO：B（12歳以上対象）

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