『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

モノを選ぶときに「かわいい」って大事だと思うんですよ。

だって、かわいくないものを使っていても何も思いませんが、かわいいものを使っていれば、使うたびに「かわいい！」っていう気持ちになれるわけですから。

こんなに良いことってないですよね？ 日常に「かわいい！」があるのとないのとでは、全然、違いますよ。

そういった意味では、PC周辺機器にも「かわいい」を取り入れたいところです。

例えば、手の中にチョコンと収まるこのかわいらしいマウス。「見てかわいい」「持って気持ちいい」という褒め言葉がこれほど似合う製品も、珍しいと思います。

いわゆるデジタル機器っぽい硬質さ、あるいは冷たさがなく、まるで未来のペットのように暮らしに溶け込むたまご型の静音マウスが、エレコムの「EGG MOUSE」なのです。

これ、入力機器でありつつ、ガジェット型の癒やしグッズと言っても良いくらいに癒されます。想像以上に。この原稿では、その「癒やし効果」と心地よさをレビューしていきますよ！