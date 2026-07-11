『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。

ガジェット選びは、ゲームの勝敗を左右するのか。

私の意見としては、「大きく影響する」です。

パソコン本体に加えて、モニター、キーボード、マウス、コントローラーなどなど。

高性能なモデルと、価格を抑えたモデルとでは、反応速度も操作感も、ぜんぜん違ってきます。ただ、無闇に高価なガジェットだけで環境を固めれば良いのかというと、そんなこともなく。

結局、どこにお金をかけて、どこにこだわっていくのか≒どんなガジェットを選んで組み合わせるかが、自分に合う環境を構築するには重要だと思うのです。そして、その過程こそが、ゲーマーにとってはとても楽しいのです！

SteelSeries「Aerox 3 Wireless Gen 2」を触って、より一層、そんなことを感じました。

このゲーミングマウス、すごいんですよ。「プレイヤーに合わせて、特性が変わる」マウスなんです。

「ガジェットに慣れるとか」「使いやすいガジェットを探す」というのは、普通のことですよね？ Aerox 3 Wireless Gen 2は違います。「ガジェット側が、自分に合わせに来てくれる」んです。普通じゃないんです。

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