万人向けじゃなくていい、俺には神なんだ！ 「私的My推しガジェット」2026 第97回
SteelSeries「Aerox 3 Wireless Gen 2」
8分で最強感度がわかるマウスがマジ神！ エイム向上したいならガチオススメ
2026年07月11日 18時00分更新
『私的My推しガジェット』 はアスキーの各編集者が個人的に推しなガジェットを紹介していくレビュー企画です。
ガジェット選びは、ゲームの勝敗を左右するのか。
私の意見としては、「大きく影響する」です。
パソコン本体に加えて、モニター、キーボード、マウス、コントローラーなどなど。
高性能なモデルと、価格を抑えたモデルとでは、反応速度も操作感も、ぜんぜん違ってきます。ただ、無闇に高価なガジェットだけで環境を固めれば良いのかというと、そんなこともなく。
結局、どこにお金をかけて、どこにこだわっていくのか≒どんなガジェットを選んで組み合わせるかが、自分に合う環境を構築するには重要だと思うのです。そして、その過程こそが、ゲーマーにとってはとても楽しいのです！
SteelSeries「Aerox 3 Wireless Gen 2」を触って、より一層、そんなことを感じました。
このゲーミングマウス、すごいんですよ。「プレイヤーに合わせて、特性が変わる」マウスなんです。
「ガジェットに慣れるとか」「使いやすいガジェットを探す」というのは、普通のことですよね？ Aerox 3 Wireless Gen 2は違います。「ガジェット側が、自分に合わせに来てくれる」んです。普通じゃないんです。
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【目次】これが私的My推しガジェット
私がAerox 3 Wireless Gen 2を推す3つの理由
1）Sensitivity Toolsによってタイトルごとに感度を調整する必要がない。これは本当にありがたい
2）ハニカム構造で68gと軽量なのに、防水。うっかりお茶をこぼした！なんてときも安心
3）Bluetooth接続時最大200時間、2.4GHz無線接続時最大120時間の連続使用が可能
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