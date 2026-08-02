大戸屋のシビ辛「七椒香る 豚と茄子の回鍋肉」これ間違いないっしょ！ 定食チェーン「大戸屋」は7月31日より、夏季限定フェア「スパイス香る辛旨ごはん」2品を数量限定で販売中です。

大戸屋の「夏季限定フェア」がスタート

大戸屋が発売する「スパイス香る辛旨ごはん」では、香辛料やスパイスの豊かな香りと奥深い旨みにこだわり、“辛いだけじゃない”大戸屋ならではの辛旨メニューを発売します。



ザクッと食感と甘辛だれがクセになる「麻辣だれのスパイス唐揚げ」と、七椒の豊かな香りと痺れる辛さが楽しめる「七椒香る 豚と茄子の回鍋肉」を用意。

▲「七椒（ななしょう）香る 豚と茄子の回鍋肉」（定食価格：1380円、単品価格：1290円）

豚バラの旨みと甘辛味噌のコクが絡み合い、旨みをたっぷり含んだ茄子が味わいを引き立てる、箸が止まらないという一品。香辛料の奥深く豊かな香りと、あとからじわりと広がる辛さが楽しめる“シビ辛”仕立てとしています。

▲「麻辣だれのスパイス唐揚げ」（定食価格：1380円、単品価格：1290円）

甘辛い麻辣だれを絡めた唐揚げに、特製チリスパイスをまぶしたフライドオニオンを合わせ、ザクッと楽しい食感とあとを引くやみつきの味わいに仕上げたといいます。パクチーの爽やかな香りがスパイスの風味を引き立てるそう。

商品はともに9月16日までの販売予定。数量限定商品のため予想以上の来店・注文があった場合、期間中であっても終了となります。



【対象外店舗について】

以下の店舗では、上記メニュー「スパイス香る辛旨ごはん」の取り扱いはありません。



・東海店

・北名古屋店

・岡崎欠町店

・カメイドクロック店

「七椒（ななしょう）香る 豚と茄子の回鍋肉」が気になる

大戸屋流にスパイスの効いた辛旨料理が登場。



特に「七椒香る 豚と茄子の回鍋肉」は、「七椒（ななしょう）ってなに？」というところ含めて気になります。七椒の内容は公式では明かされていませんが、「七椒」という名前からは、花椒や山椒など複数の香辛料を組み合わせたブレンドを想像してしまいます。



回鍋肉も唐揚げも、ご飯との相性は間違いなさそう。辛さだけでなく旨みも楽しめるという大戸屋流の味付けに期待したくなります。大戸屋の旨辛、夏に楽しんでみてはいかがでしょう。





（※文中の価格はすべて税込）