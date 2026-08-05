ガッツリ食べたい日に刺さる！ 極太もちもち麺の「麺欲ハンター」が登場

エースコックは、8月31日より「麺欲ハンター 濃辛魚介豚骨ラーメン 大盛り」を全国で発売します。332円

「麺欲ハンター」は、独自製法による「極太！多加水真空仕立て麺」と濃厚なスープを組み合わせ、“濃い味のラーメンを食べたい”というニーズに応える新シリーズです。

第1弾となる「 濃辛魚介豚骨ラーメン 大盛り」は、スープはポークをベースにガーリックを利かせた豚骨醤油味で、別添の液体スープとふりかけを加えることで、鰹節の旨みや唐辛子の辛みが楽しめる大盛りサイズのカップラーメンです。

密度があり、しっかりとした噛みごたえのある太麺に適度な味付けを施し、スープと相性よく仕上げています。かやくには大豆たん白加工品とねぎを使用。湯戻し時間は5分です。

濃い味も大盛りも欲しい人へ！

食べごたえを追求した新シリーズ「麺欲ハンター」の第1弾が登場します。極太めんに鰹節の旨みや唐辛子の辛みが利いた濃厚な魚介豚骨スープを合わせた一杯は、“濃いラーメンが食べたい”という欲求を満たしてくれそう！

しっかり食べ応えのあるカップラーメンを探している人は、発売後に手に取ってみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年8月31日

※価格は税込み表記です。

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