300円切った！ ファミマ人気「濃厚ショコラロール」が298円に値下げ

ファミリーマートは7月28日から、「ファミマルSweets」の定番商品「濃厚ショコラロール」を価格改定し、全国の店舗（沖縄県を除く）で298円で販売中です。
人気「濃厚ショコラロール」が値下げ 320円→298円
2024年の発売以来、累計販売個数1000万個を突破した人気スイーツで、味わいはそのままに価格を320円から298円へ見直しました。
また、スプーンを使わず片手で食べられるワンハンド仕様のパッケージへ変更し、より手軽に楽しめるようになっています。
▲濃厚ショコラロール 298円
チョコ生地でチョコクリームとチョコソースを巻いた、濃厚なチョコレートの味わいが楽しめるロールケーキです。
チョコクリームやしっとりとしたチョコ生地に加え、表面をパリッとしたチョコでコーティングすることで、“パリッほろ”食感に仕上げています。
また、2025年10月のリニューアルでは、なめらかなチョコソースを加え、チョコづくしの味わいを楽しめるとしています。
300円切りはうれしい！
「濃厚ショコラロール」は定番スイーツだけに、300円以下になったのはちょっと耳寄りなニュースです。値下げ幅は約20円、されど20円です。物価高の今のご時世、この心意気はうれしいですね。
食べやすいワンハンド仕様になり、より手軽に食べられるようになったのもポイント。ファミリーマートでチェックしてみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年7月28日
※価格は税込み表記です。
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