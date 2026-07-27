ケンタ、ドリンク全サイズ100円！Lサイズは340円→100円【4週限定】

ケンタッキーフライドチキンは全国の店舗で「ドリンク全サイズ100円」キャンペーンを、7月29日から8月25日の期間限定で実施します（一部店舗を除く）。

最大240円お得に！

「ドリンク全サイズ100円」キャンペーン

KFCは夏シーズンにあわせて「ドリンク全サイズ100円」キャンペーンを4週間限定で実施します。



期間中は、対象の単品ドリンク全サイズ（S・M・L）を何度でも100円で楽しむことができます。ドリンクだけの利用も可能としています。

●「ドリンク全サイズ100円」キャンペーン

（内容）

「ドリンクS」…270円 → 100円

「ドリンクM」…290円 → 100円

「ドリンクL」…340円 → 100円

対象商品は、「レモネード」「レモネードソーダ」「ペプシコーラ」「メロンソーダ」「なっちゃんクリアオレンジ」「ジンジャーエール」「サントリーウーロン茶」「アイスティー」「深煎りリッチアイスコーヒー」「挽きたてリッチコーヒー」です。



「挽きたてリッチコーヒー」はワンサイズのみの提供となります。「挽きたてリッチコーヒー」以外のホットドリンク、その他「ちゅる～りぃ」などのワンサイズのドリンクは対象外です。

最大240円オトク

一律100円ならわかりやすいね！

うれしいドリンク100円キャンペーン。チキンのおともにはもちろん、外出途中の休憩や水分補給にもピッタリです。

割引額は170円～240円。Lサイズなら240円もお得に楽しめちゃいます。しかも、ドリンクだけの利用も可能というからうれしい！



一律で100円というのもわかりやすくていいですよね。ケンタを見つけたらドリンク補給に寄るのも手かも。キャンペーンを利用して、暑い夏を乗り切っていきたいですね！



・開始日：2026年7月29日

・終了日：2026年8月25日

（※文中の価格はすべて税込）