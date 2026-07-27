ケンタ、ドリンク全サイズ100円！Lサイズは340円→100円【4週限定】

ケンタッキーフライドチキンは全国の店舗で「ドリンク全サイズ100円」キャンペーンを、7月29日から8月25日の期間限定で実施します（一部店舗を除く）。
最大240円お得に！
「ドリンク全サイズ100円」キャンペーン
KFCは夏シーズンにあわせて「ドリンク全サイズ100円」キャンペーンを4週間限定で実施します。
期間中は、対象の単品ドリンク全サイズ（S・M・L）を何度でも100円で楽しむことができます。ドリンクだけの利用も可能としています。
●「ドリンク全サイズ100円」キャンペーン
（内容）
「ドリンクS」…270円 → 100円
「ドリンクM」…290円 → 100円
「ドリンクL」…340円 → 100円
対象商品は、「レモネード」「レモネードソーダ」「ペプシコーラ」「メロンソーダ」「なっちゃんクリアオレンジ」「ジンジャーエール」「サントリーウーロン茶」「アイスティー」「深煎りリッチアイスコーヒー」「挽きたてリッチコーヒー」です。
「挽きたてリッチコーヒー」はワンサイズのみの提供となります。「挽きたてリッチコーヒー」以外のホットドリンク、その他「ちゅる～りぃ」などのワンサイズのドリンクは対象外です。
最大240円オトク
一律100円ならわかりやすいね！
うれしいドリンク100円キャンペーン。チキンのおともにはもちろん、外出途中の休憩や水分補給にもピッタリです。
割引額は170円～240円。Lサイズなら240円もお得に楽しめちゃいます。しかも、ドリンクだけの利用も可能というからうれしい！
一律で100円というのもわかりやすくていいですよね。ケンタを見つけたらドリンク補給に寄るのも手かも。キャンペーンを利用して、暑い夏を乗り切っていきたいですね！
・開始日：2026年7月29日
・終了日：2026年8月25日
（※文中の価格はすべて税込）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります