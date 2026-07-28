無くなり次第終了！厚切り特上リブロース、食べ放題ブッフェ付き【ブロンコビリー】

ステーキ＆ハンバーグレストラン「ブロンコビリー」は、お盆シーズン向け「特上アンガスリブロースステーキ」を8月7日から期間限定で提供を開始します。

お盆にも！特上ステーキ、期間限定で

特別なステーキメニューとしてアンガス牛の特上リブロースステーキを用意。



ブランコビリーでは、広大な牧場で150日以上の長い時間をかけて肥育した、赤身のコクと脂身の風味が特徴のアンガス牛を採用しているそうです。

「特上アンガスリブロースステーキ」

・セット：200g 4378円／ 400g 7238円

・単品 ：200g 3432円／400g 6292円



きめ細やかで柔らかい厳選肉を贅沢な厚切りで用意。店内調理の炭焼きで豪快に焼き上げます。外はカリっと、中はジューシーで、至福の食体験が広がる一品だといいます。

セットを選ぶと、「食べ放題ブロンコビュッフェ」に「大かまどごはん（またはパン）」と「たまごスープ」が付きます。

少しお高いけど・・・

デザートもカリーも食べ放題！

ステーキ、ハンバーグにこだわるブロンコビリーでは、“肉のプロ”が選び抜いた良質なお肉を採用しているとのことです。



そんなブロンコビリーの特別メニュー。連休などで人と合う機会が増えるお盆に向けて「ここぞ」という逸品を出してきた雰囲気があります。

なお、セットでは「食べ放題ブロンコビュッフェ」が付きます。サラダにデザート、カリ―など20種以上が食べ放題。ステーキだけではなく、デザートも心ゆくまで楽しめそう。



特別な体験となることは間違いなし。ちょっとしたイベントとして、友人や家族と訪れてみるのはいかがでしょうか。

（※文中の価格はすべて税込）



・発売日：2026年8月7日