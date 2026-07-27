コンビニ初！ ファミマの冷凍「焼小籠包」が気になる　もちっ・カリッ・じゅわっ

ファミリーマートは冷凍の「焼小籠包」を7月28日から全国の店舗で発売します。プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」の新商品です。

コンビニ初の冷凍「焼小籠包」、ファミマから

中華街でも定番メニューである「焼小籠包」を冷凍食品で商品化。コンビニの冷凍食品で「焼小籠包」が登場するのは初めてです（2023年6月～2026年6月の国内主要コンビニでの「冷凍焼小籠包」の取り扱いとして、ヤヨイサンフーズ調べ）。



▲焼小籠包（冷凍）

4個入り 332円



通常の小籠包よりも食べ応えのある、「もちっ」とした食感の皮を使用しました。香ばしい「カリッ」とした焼き目と、お箸を入れると「じゅわっ」とあふれるスープが特徴といいます。

もちっ・カリッ・じゅわっを再現

小籠包というと、焼きではないほうの“小籠包”もありますが、“焼小籠包”は通常の小籠包よりも皮が厚くもちっとしているなど、焼きならではの魅力があります。



ファミリーマートでは、焼小籠包ならではの「3つの食感の掛け合わせ」の醍醐味を実現するために、試行錯誤を重ねたそうです。



リリースによると、注目ポイントは以下のとおり。

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【もちっ】通常の小籠包よりも食べ応えのある厚めの皮

【カリッ】香ばしく仕上げた底面の焼き目

【じゅわっ】お箸を入れると包子（パオズ）の中からあふれる熱々のスープ

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なるほど、細部までこだわっているんですね。個人的はあふれ出る熱々のスープが、楽しみです。

おうちの電子レンジで温めるだけでできるもちっ・カリッ・じゅわっ焼小籠包。お酒のおつまみになりそうです！



・発売日：2026年7月28日

（※文中の価格はすべて税込）