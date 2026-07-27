コンビニ初！ ファミマの冷凍「焼小籠包」が気になる　もちっ・カリッ・じゅわっ

ファミリーマートは冷凍の「焼小籠包」を7月28日から全国の店舗で発売します。プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」の新商品です。
コンビニ初の冷凍「焼小籠包」、ファミマから
中華街でも定番メニューである「焼小籠包」を冷凍食品で商品化。コンビニの冷凍食品で「焼小籠包」が登場するのは初めてです（2023年6月～2026年6月の国内主要コンビニでの「冷凍焼小籠包」の取り扱いとして、ヤヨイサンフーズ調べ）。
▲焼小籠包（冷凍）
4個入り 332円
通常の小籠包よりも食べ応えのある、「もちっ」とした食感の皮を使用しました。香ばしい「カリッ」とした焼き目と、お箸を入れると「じゅわっ」とあふれるスープが特徴といいます。
もちっ・カリッ・じゅわっを再現
小籠包というと、焼きではないほうの“小籠包”もありますが、“焼小籠包”は通常の小籠包よりも皮が厚くもちっとしているなど、焼きならではの魅力があります。
ファミリーマートでは、焼小籠包ならではの「3つの食感の掛け合わせ」の醍醐味を実現するために、試行錯誤を重ねたそうです。
リリースによると、注目ポイントは以下のとおり。
ーーー
【もちっ】通常の小籠包よりも食べ応えのある厚めの皮
【カリッ】香ばしく仕上げた底面の焼き目
【じゅわっ】お箸を入れると包子（パオズ）の中からあふれる熱々のスープ
ーーー
なるほど、細部までこだわっているんですね。個人的はあふれ出る熱々のスープが、楽しみです。
おうちの電子レンジで温めるだけでできるもちっ・カリッ・じゅわっ焼小籠包。お酒のおつまみになりそうです！
・発売日：2026年7月28日
（※文中の価格はすべて税込）
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります