ほっともっと、肉たっぷり「プレミアム牛肉黒カレー」登場！ カツのせも！

ほっともっとは8月5日、新商品「プレミアム牛肉黒カレー」を全国の2421店舗で発売します。

▲玉ねぎのコクと牛肉の旨み プレミアム牛肉黒カレー 690円

牛肉と玉ねぎをたっぷり使用したスパイシーなカレーです。6種のスパイスに加え、ローストオニオンペースト、チーズ、北海道産生クリームを使用し、コク深くまろやかな味わいに仕上げています。

また、別添の「辛旨カレースパイス」で好みの辛さに調整できます。

トッピングには、ボリューム満点の「ロースカツ」、ゴーダ・ホワイトチェダー・モッツァレラをブレンドした「3種のチーズ」に加え、「ウインナー」「白身フライ」が用意されます。

▲玉ねぎのコクと牛肉の旨み プレミアム牛肉黒カレー（ロースカツ） 910円

▲玉ねぎのコクと牛肉の旨み プレミアム牛肉黒カレー（3種のチーズ） 780円

▲玉ねぎのコクと牛肉の旨み プレミアム牛肉黒カレー（ウインナー） 740円

▲玉ねぎのコクと牛肉の旨み プレミアム牛肉黒カレー（白身フライ） 770円

玉ねぎと牛肉の旨みがぎっしり！「プレミアム牛肉黒カレー」

牛肉の旨みと玉ねぎのコク、スパイスの香りが楽しめる、夏にぴったりのカレーが登場します。好みに合わせてトッピングを選べるのが魅力です。

気分に合わせてロースカツやチーズなどを組み合わせながら、新しいカレーを味わってみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年8月5日

※価格は税込み表記です。