【本日から】銀だこでワンコイン焼きそば！ 通常734円→540円に

築地銀だこは7月29日～31日の3日間、新タイプの「ソース焼きそば」の発売記念キャンペーンを全国の店舗（一部店舗を除く）で実施します。
導入店舗100店舗達成を記念したキャンペーンで、通常734円の「ソース焼きそば」を特別価格540円で販売します。
店内飲食の場合は550円です。なお、宅配商品は対象外で、他の割引との併用はできません。
▲ソース焼きそば
※7月29日～31日はワンコイン価格（税抜500円）
通常734円→540円（店内飲食550円）
「ソース焼きそば」は、国産小麦を使用したもっちり麺と、特製ソースによるコク深く濃厚な味わいが特徴です。
特製ソースには、自家挽きの香辛料を使用したウスターソースを採用。レンジで温めた後に華やかな香りが立つよう仕上げたといいます。また、生野菜やにんにくなどから抽出したスープを使用し、天然の旨みと香味野菜の風味を加えているのもポイント。後味にはスパイシーさとガラムマサラの風味を加えています。
具材には豚肉とキャベツ、紅しょうがを使用。青のりは食べる直前にかけられるよう小袋で添えられています。
持ち帰りではチルドで提供されます。なお、購入時に店舗で温めてもらうことも可能ですよ。
ワンコインキャンペーンは3日間限定
3日間限定で「ソース焼きそば」がワンコイン価格になるうれしいキャンペーンとなっています。専門店ならではの焼きそばを、自宅やオフィスでも気軽に楽しめるチャンスです。
この機会に築地銀だこへ足を運んでみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年7月29日
・終了日：2026年7月31日
※価格は税込み表記です。
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