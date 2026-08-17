【今日から】生ビールもガンガン飲める！ 「鍋飲み」が平日限定550円引き

しゃぶしゃぶレストラン「しゃぶしゃぶ温野菜」は8月17日～31日の期間、平日限定で「鍋飲みセット」のキャンペーンを実施します（一部店舗をのぞく）。
平日限定、飲み放題付きで2178円！
「鍋飲みセット」は、2178円で選べる鍋と2時間アルコール飲み放題を組み合わせた平日限定のプランです。
期間中、温野菜公式アプリのクーポン画面を提示したアプリ会員を対象に、通常追加料金が必要な生ビール付き飲み放題へ、追加料金なしで変更できます（通常追加550円が無料）。
■鍋飲みセット キャンペーン概要
実施期間：8月17日～31日 ※平日限定
対象：鍋飲みセット 選べる鍋＋2時間アルコール飲み放題（生ビールあり）
価格：通常2728円→2178円
選べる鍋は「もつ鍋」「火鍋」「すき焼き」に加え、期間限定の「海鮮チゲ」「コムタン」の全5種類です。いずれも肉、4種の国産野菜、おし豆富がセット。
鍋の〆には、中華麺、うどん、きしめんを各165円、TKGたまごかけごはん、チーズリゾットセット、玉子雑炊セットを各330円で追加できます。
全国のしゃぶしゃぶ温野菜で実施。ただし、道頓堀店、渋谷1st店、八丁堀店、上野広小路店、上野駅前店、銀座5丁目店、蒲田西口店、柏店、新橋店、恵比寿店、大井町店、千日前店、札幌駅前では実施がありません。
生ビールも飲み放題
鍋を囲みながら飲み放題までできる「鍋飲みセット」が、期間限定で通常よりお得な価格になっています。しかも生ビールも飲み放題にふくまれますよ。
平日の仕事帰りや友人との食事などに、鍋と生ビールを楽しみに温野菜へ足を運んでみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年8月17日
・終了日：2026年8月31日
※価格は税込み表記です。
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