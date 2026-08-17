アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第97回
1食約141円で「あきたこまち」を常備！ パックご飯24個がAmazonタイムセール中
2026年08月17日 19時00分更新
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「by Amazon パックご飯 秋田県産あきたこまち 180g×24個」が
Amazonタイムセールに登場！
「by Amazon パックご飯 秋田県産あきたこまち 180g×24個」は、秋田県産「あきたこまち」を使用した、by Amazonブランドのパックご飯です。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、参考価格4,512円のところ25％オフの3,384円で販売されています。24個入りで、1個あたり約141円です。
「by Amazon パックご飯 秋田県産あきたこまち」の特徴
Amazon商品ページより
本商品に使用している米は、秋田県産「あきたこまち」です。コシヒカリの血を受け継ぐ品種で、モチモチとした粘りと食感、バランスの良い味わいが特徴とされています。
低温製法でお米を保管・精米し、精米したてのお米を炊飯してパックご飯にしています。メーカーによる説明では、低温製法によってごはんをおいしくする酵素「α－アミラーゼ」が多く残るとしています。
1個180g入りで、電子レンジで温めるだけで食べられます。白ごはん、おにぎり、お寿司、どんぶりなどがおすすめの食べ方として紹介されています。
まとめ：あきたこまちのパックご飯をお得にストック！
「by Amazon パックご飯 秋田県産あきたこまち 180g×24個」は、現在開催中のAmazonタイムセールで参考価格4,512円から25％オフの3,384円になっています。1個あたり約141円で、24個をまとめて購入できます。
電子レンジで温めるだけで食べられるパックご飯なので、ストック用としても利用しやすい商品です。セールの機会に、あきたこまちのパックご飯をまとめて確保してはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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