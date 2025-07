美少女AIチャット、脱衣も？　イーロン・マスク氏のxAI、「Grok」コンパニオンモード実装

xAIは7月14日、生成AI「Grok」に新機能「コンパニオンモード」を実装した。同社のイーロン・マスク氏が、Xで明らかにしている。

コンパニオンモードは音声アシスタントとの会話を楽しめる機能で、iOS版のGrokアプリから利用可能。同氏は最上位の有料プラン「SuperGrok」向けの機能と説明しているが、7月15日時点では、同プラン未加入のアカウントでも利用できる。

