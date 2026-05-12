猛暑到来前に入手しよう ウェアラブルサーモデバイスキット「REON POCKET 6」5月12日発売

ソニーサーモテクノロジーは5月12日10時、ウェアラブルサーモデバイスキット「REON POCKET 6（レオンポケット シックス）」を発売する。市場想定価格は2万5300円前後～。

シリーズ第6世代となる「REON POCKET 6」は、フラッグシップモデル「REON POCKET PRO Plus」の技術を重量約165gのコンパクトボディーに凝縮。前モデルではシングルのサーモモジュールが、新開発の小型DUALサーモモジュールへと進化した。

2つの独立したサーモモジュールが強弱をつけながら交互に駆動することで冷却を持続。冷却部温度を前モデル比で最大ー2℃低減している。

ネックバンドには、首元に合わせた自在な調整と保持力を両立した「アダプティブ・ホールドデザイン」を採用。首周り28〜46cmに対応する。

バンド内部のメカニカルフレキシブルチューブの径を大きくすることで柔軟性が向上し、首元へのしなやかな追従が可能。また、先端部には柔らかいシリコン製のバンドサポーターを搭載した。

デザイン的には前モデルより若干スリムになり、角を落とした滑らかな形状で本体色は服に馴染みやすいライトグレーを採用。

付属のエアフローパーツは排気口の伸縮と角度調整が可能なアジャスタブル型になり、首の形状や好み、衣服の襟元の高さに合わせて調整できるようになった。

また、本体側面に新たに操作ボタンを搭載。オン/オフ操作に加えてモードの切り替えやレベルの選択が可能で、スマホアプリを操作できない場面でも基本的な操作が行える。

市場想定価格は「REON POCKET 6」と専用ネックバンドセットの「RNPK-6」が2万5300円前後。

これに加えて、内蔵センサーでTAG周辺環境の温度や湿度を計測し、REON POCKET本体の制御をさらにスマート化する「REON POCKET TAG 2」が付属するセンシングキット「RNPK-6T」が2万7500円前後。

駆動時間はCOOLレベル4で約5.5時間、80％充電にかかる時間は約60分。