自作PCトーク『ジサトラKTU』生放送～AM4が10周年＆AM5は2029年までサポート！Ryzen 7 7700X3D & 5800X3D Anniversary Editonの性能を検証～

アスキーの自作PC大好き集団、“ジサトラ”こと自作虎の巻のメンバーと、年間100台以上のPCを組んで記事を執筆している“KTU”ことライター加藤勝明が、自作PCパーツからモバイルPC、周辺機器、PCゲームまで幅広くゆるーくおしゃべりするトーク番組です。

自作PC好きの方も、そうでない方も、ぜひごゆるりとお楽しみくださいませ！

▽放送情報

放送日： 2026年7月23日（木）

時間 ： 20:00～20:30 放送予定

番組 ： AM4が10周年＆AM5は2029年までサポート！Ryzen 7 7700X3D & 5800X3D Anniversary Editonの性能を検証：ジサトラKTU #433

▽出演者

ジサトライッペイ（@jisatora_ippei）

加藤勝明（KTU）（@kato_kats）