最新パーツ性能チェック 第481回
旧世代Ryzenに3D V-Cacheでどこまで戦える？「Ryzen 7 7700X3D」「Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition」レビュー
2026年07月16日 22時00分更新
2026年7月17日午前11時、AMDはSocket AM5向けのCPU「Ryzen 7 7700X3D」の国内販売を解禁する。今年のCOMPUTEXでひっそりと発表された製品だが、製品名が示す通り前世代のRyzen 7000シリーズをそのまま踏襲した製品であるため、特に解説すべきことはない。
気になる価格は税込6万3980円（北米予想価格は329ドル〜）。Ryzen 7 7800X3Dがほぼ5万円で流通している現状を考えると、昨今のドル円情勢の厳しさを嫌でも痛感してしまう。後から登場した下位モデルが円安やコストアップの影響で割高になってしまういつものパターンである（Radeon RX 9070 GREもこれに該当する）。何が何でも欲しい人でなければ、同程度の価格で手に入るZen 5世代のRyzen 7 9800X3Dを選ぶべきだ（7月16日時点でAmazonでは6万2470円）。いずれ価格が落ち着いて9800X3Dよりも安価になれば、7700X3Dが選択の視野に入るだろう。
|Ryzen 7 7700X3D/ 5800X3Dと近傍製品とのスペック比較
|Ryzen 7 9800X3D
|Ryzen 7 7800X3D
|Ryzen 7 7700X3D
|Ryzen 7 7700X
|Ryzen 7 5800X3D
10th Anniv. Ed.
|Ryzen 7 5700X
|アーキテクチャー
|Zen 5 (4nm+6nm)
|Zen 4 (5nm+6nm)
|Zen 4 (5nm+6nm)
|Zen 4 (5nm+6nm)
|Zen 3 (7nm+12nm)
|Zen 3 (7nm+12nm)
|コア/スレッド
|8 / 16
|8 / 16
|8 / 16
|8 / 16
|8 / 16
|8 / 16
|ベースクロック
|4.7GHz
|4.2GHz
|4GHz
|4.5GHz
|3.4GHz
|3.4GHz
|ブーストクロック
|5.2GHz
|5GHz
|4.5GHz
|5.4GHz
|4.5GHz
|4.6GHz
|L2キャッシュ
|8MB
|8MB
|8MB
|8MB
|4MB
|4MB
|L3キャッシュ
|96MB
|96MB
|96MB
|32MB
|96MB
|32MB
|対応メモリー
|DDR5-5600
|DDR5-5200
|DDR5-5200
|DDR5-5200
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|TDP
|120W
|120W
|120W
|105W
|105W
|65W
|内蔵GPU
|Radeon Graphics
|Radeon Graphics
|Radeon Graphics
|Radeon Graphics
|なし
|なし
|対応ソケット
|AM5
|AM5
|AM5
|AM5
|AM4
|AM4
|CPUクーラー
|別売
|別売
|別売
|別売
|別売
|別売
|初出時税込価格
|8万6800円
|7万1800円
|6万3980円
|6万6800円
|6万7800円
|4万3180円
Ryzen 7 7700X3Dは7800X3Dよりほんの少しクロックを下げただけ、という位置づけになっている。ブーストクロック500MHz低下によって性能もRyzen 7 7800X3Dより下であることは明白だが、ゲームでどの程度下がるか気になるところだ。ただTDPは120Wであることが救いだ。
今回はRyzen 7 7700X3Dに加え、先日に販売が解禁されたSocket AM4の登場から10周年を記念したモデル「Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition(以降10th Anniversary Editionは省略)」をテストする機会に恵まれた。特に解説すべき部分はないので、サクッと性能を比較してみたい。
Core Ultra 7 270K Plusとも対決させる
今回の検証環境を紹介しよう。現行の9700Xや7700Xに対し3D V-Cacheを搭載したRyzen 7 7700X3Dはどの程度強いのか、割安感の出たRyzen 7 7800X3Dと比較した場合どの程度の差が出るのか、などの軸で眺めていただくことを意図している。Ryzen 7 9850X3Dでなく9800X3Dをチョイスした理由は、冒頭で示した通り実売価格においてRyzen 7 7700X3Dを下回っているからである。
また、Ryzenとの比較用にインテル製CPUからCore Ultra 7 270K Plusを選択しているが、これはAMDのレビュアーズガイドにそう記載があったためである。AMDはRyzen 7 7700X3Dは「ゲーミングにおいて」Core Ultra 7 270K Plusと比較するに相応しいと認識しているようだ。価格的にはCore Ultra 5 250K Plusの方が妥当に思えるが、Core Ultra 7 270K Plusが負ければCore Ultra 5 250K Plusで負けるのは確実……と考えつつ読み進めるといいだろう。
GPUはRadeon RX 9070 XT、ドライバーはAMD Software 26.6.4を使用した。Resizable BARやSecure Boot、メモリー整合性やカーネルモードハードウェア強制スタック保護、HDRなどは一通り有効化、ディスプレーのリフレッシュレートは144Hzに設定した。
|Socket AM5 テスト環境
|CPU
|AMD「Ryzen 7 9800X3D」 (8コア/16スレッド、最大5.2GHz)
AMD「Ryzen 7 9700X」 (8コア/16スレッド、最大5.5GHz)
AMD「Ryzen 7 7800X3D」 (8コア/16スレッド、最大5GHz)
AMD「Ryzen 7 7700X3D」 (8コア/16スレッド、最大4.5GHz)
AMD「Ryzen 7 7700X」 (8コア/16スレッド、最大5.4GHz)
|CPUクーラー
|EKWB「EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB」
（簡易水冷、360mmラジエーター）
|マザーボード
|ASRock「X870e Taichi」
（AMD X870e、BIOS 4.43）
|メモリー
|G.Skill「F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK」
(16GB×2、DDR5-5600)
|ビデオカード
|ASRock「Radeon RX 9070 XT Taichi 16GB OC」
（Radeon RX 9070 XT、16GB GDDR6）
|ストレージ
|Micron「CT2000T700SSD3」
（2TB M.2 SSD、PCIe Gen 5）
|電源ユニット
|ASRock「TC-1300T」
（1300W、80 PLUS TITANIUM）
|OS
|Microsoft「Windows 11 Pro」（25H2）
|Socket AM4 テスト環境
|CPU
|AMD「Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition」 (8コア/16スレッド、最大4.5GHz)
AMD「Ryzen 7 5700X」 (8コア/16スレッド、最大4.6GHz)
|CPUクーラー
|EKWB「EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB」
（簡易水冷、360mmラジエーター）
|マザーボード
|ASRock「X570 Taichi Razer Edition」
（AMD X570、BIOS 5.80）
|メモリー
|G.Skill「F4-3200C16D-32GTZRX」
（16GB×2、DDR4-3200）
|ビデオカード
|ASRock「Radeon RX 9070 XT Taichi 16GB OC」
（Radeon RX 9070 XT、16GB GDDR6）
|ストレージ
|Micron「CT2000T700SSD3」
（2TB M.2 SSD、PCIe Gen 5）
|電源ユニット
|ASRock「TC-1300T」
（1300W、80 PLUS TITANIUM）
|OS
|Microsoft「Windows 11 Pro」（25H2）
|LGA1851 テスト環境
|CPU
|インテル「Core Ultra 7 270K Plus」 (8P＋16E、最大5.5GHz)
|CPUクーラー
|EKWB「EK-Nucleus AIO CR360 Lux D-RGB」
（簡易水冷、360mmラジエーター）
|マザーボード
|ASRock「Z890 Taichi」
（Intel Z890、BIOS 3.31）
|メモリー
|G.Skill「F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK」
(16GB×2、DDR5-7200)
|ビデオカード
|ASRock「Radeon RX 9070 XT Taichi 16GB OC」
（Radeon RX 9070 XT、16GB GDDR6）
|ストレージ
|Micron「CT2000T700SSD3」
（2TB M.2 SSD、PCIe Gen 5）
|電源ユニット
|ASRock「TC-1300T」
（1300W、80 PLUS TITANIUM）
|OS
|Microsoft「Windows 11 Pro」（25H2）
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