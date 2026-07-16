2026年7月17日午前11時、AMDはSocket AM5向けのCPU「Ryzen 7 7700X3D」の国内販売を解禁する。今年のCOMPUTEXでひっそりと発表された製品だが、製品名が示す通り前世代のRyzen 7000シリーズをそのまま踏襲した製品であるため、特に解説すべきことはない。

気になる価格は税込6万3980円（北米予想価格は329ドル〜）。Ryzen 7 7800X3Dがほぼ5万円で流通している現状を考えると、昨今のドル円情勢の厳しさを嫌でも痛感してしまう。後から登場した下位モデルが円安やコストアップの影響で割高になってしまういつものパターンである（Radeon RX 9070 GREもこれに該当する）。何が何でも欲しい人でなければ、同程度の価格で手に入るZen 5世代のRyzen 7 9800X3Dを選ぶべきだ（7月16日時点でAmazonでは6万2470円）。いずれ価格が落ち着いて9800X3Dよりも安価になれば、7700X3Dが選択の視野に入るだろう。

Ryzen 7 7700X3D/ 5800X3Dと近傍製品とのスペック比較 Ryzen 7 9800X3D Ryzen 7 7800X3D Ryzen 7 7700X3D Ryzen 7 7700X Ryzen 7 5800X3D

10th Anniv. Ed. Ryzen 7 5700X アーキテクチャー Zen 5 (4nm+6nm) Zen 4 (5nm+6nm) Zen 4 (5nm+6nm) Zen 4 (5nm+6nm) Zen 3 (7nm+12nm) Zen 3 (7nm+12nm) コア/スレッド 8 / 16 8 / 16 8 / 16 8 / 16 8 / 16 8 / 16 ベースクロック 4.7GHz 4.2GHz 4GHz 4.5GHz 3.4GHz 3.4GHz ブーストクロック 5.2GHz 5GHz 4.5GHz 5.4GHz 4.5GHz 4.6GHz L2キャッシュ 8MB 8MB 8MB 8MB 4MB 4MB L3キャッシュ 96MB 96MB 96MB 32MB 96MB 32MB 対応メモリー DDR5-5600 DDR5-5200 DDR5-5200 DDR5-5200 DDR4-3200 DDR4-3200 TDP 120W 120W 120W 105W 105W 65W 内蔵GPU Radeon Graphics Radeon Graphics Radeon Graphics Radeon Graphics なし なし 対応ソケット AM5 AM5 AM5 AM5 AM4 AM4 CPUクーラー 別売 別売 別売 別売 別売 別売 初出時税込価格 8万6800円 7万1800円 6万3980円 6万6800円 6万7800円 4万3180円

Ryzen 7 7700X3Dは7800X3Dよりほんの少しクロックを下げただけ、という位置づけになっている。ブーストクロック500MHz低下によって性能もRyzen 7 7800X3Dより下であることは明白だが、ゲームでどの程度下がるか気になるところだ。ただTDPは120Wであることが救いだ。

今回はRyzen 7 7700X3Dに加え、先日に販売が解禁されたSocket AM4の登場から10周年を記念したモデル「Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition(以降10th Anniversary Editionは省略)」をテストする機会に恵まれた。特に解説すべき部分はないので、サクッと性能を比較してみたい。

Core Ultra 7 270K Plusとも対決させる

今回の検証環境を紹介しよう。現行の9700Xや7700Xに対し3D V-Cacheを搭載したRyzen 7 7700X3Dはどの程度強いのか、割安感の出たRyzen 7 7800X3Dと比較した場合どの程度の差が出るのか、などの軸で眺めていただくことを意図している。Ryzen 7 9850X3Dでなく9800X3Dをチョイスした理由は、冒頭で示した通り実売価格においてRyzen 7 7700X3Dを下回っているからである。

また、Ryzenとの比較用にインテル製CPUからCore Ultra 7 270K Plusを選択しているが、これはAMDのレビュアーズガイドにそう記載があったためである。AMDはRyzen 7 7700X3Dは「ゲーミングにおいて」Core Ultra 7 270K Plusと比較するに相応しいと認識しているようだ。価格的にはCore Ultra 5 250K Plusの方が妥当に思えるが、Core Ultra 7 270K Plusが負ければCore Ultra 5 250K Plusで負けるのは確実……と考えつつ読み進めるといいだろう。

GPUはRadeon RX 9070 XT、ドライバーはAMD Software 26.6.4を使用した。Resizable BARやSecure Boot、メモリー整合性やカーネルモードハードウェア強制スタック保護、HDRなどは一通り有効化、ディスプレーのリフレッシュレートは144Hzに設定した。