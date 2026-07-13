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ジサトラKTU 第432回

2026年7月16日（木）20時から生放送

自作PCトーク『ジサトラKTU』生放送～Ask Me Anything!普段訊けない自作PCのあんなことやこんなこと Season 37～

2026年07月13日 07時00分更新

文● ASCII

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　アスキーの自作PC大好き集団、“ジサトラ”こと自作虎の巻のメンバーと、年間100台以上のPCを組んで記事を執筆している“KTU”ことライター加藤勝明が、自作PCパーツからモバイルPC、周辺機器、PCゲームまで幅広くゆるーくおしゃべりするトーク番組です。

　自作PC好きの方も、そうでない方も、ぜひごゆるりとお楽しみくださいませ！

▽放送情報
放送日：　2026年7月16日（木）
時間　：　20:00～20:30　放送予定
番組　：　Ask Me Anything!普段訊けない自作PCのあんなことやこんなこと Season 37：ジサトラKTU #432

▽出演者
ジサトライッペイ（@jisatora_ippei
加藤勝明（KTU）（@kato_kats

【お知らせ】
　「ジサトラKTU」の目次ページができました！ 過去の放送はこちらからご視聴ください。
　http://ascii.jp/elem/000/001/655/1655484/

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