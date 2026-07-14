【本日から】ファミマ「超おトク祭り」ファミチキ購入→揚げ物・お惣菜がお得に

ファミリーマートは、「揚げ物・お惣菜 超おトク祭り」を本日より開始します。
ファミチキ各種を1個購入するごとに、次回の揚げ物・惣菜購入時に利用できる50円引きレシートクーポンを発券します。期間は8月3日までとなります。
※以下、再掲載となります。
ファミリーマートは、7月14日から8月3日まで、「揚げ物・お惣菜 超おトク祭り」を全国で開催します。
期間中は、ファミチキ各種を1個購入するごとに、次回の揚げ物・惣菜購入時に利用できる50円引きレシートクーポンを発券します。クーポンはレジ横ケース内の揚げ物・惣菜を対象に利用できます。
■対象商品一例
▲クリスピーチキン（プレーン） 198円
▲アメリカンドッグ 150円
▲ジャンボフランク 198円
▲ころじゃが（うま塩味） 230円
▲炭火焼きとりももタレ 150円
▲炭火焼きとりかわ塩 150円
▲ファミから（醤油）1個 108円
▲ファミチキ 248円
ファミチキを買うだけで50円引きクーポンもらえる！
ファミチキを買うだけで次回使える50円引きクーポンがもらえるので、普段からレジ横グルメをよく買う人にはうれしいキャンペーンです。
揚げ物や焼きとり、フランクフルトなど対象商品も幅広く、その日の気分に合わせて選べるのも魅力的！ この機会に、お気に入りの商品を見つけにファミリーマートへ足を運んでみては？
・開始日：2026年7月14日
・終了日：2026年8月3日
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります