【Amazonブランドで普通に便利】ラチェット式で12in1のドライバが約1500円なら買い

Amazonベーシックで便利なドライバーを発見。12種類のビット部分をグリップ部分に収納できるタイプが1471円。とりあえず買っておきたい一品でしょう。

このドライバーはいわゆるラチェット式。通常のドライバーでは、ある程度回したところでグリップを持ち直す必要があるのに対し、反復運動で何度も回すことでネジを締められるタイプです。回す方向は時計回り・反時計回りに変更可能なので、狭いところでの作業も簡単。さらに固定状態にして、通常のドライバーのようにも使えます。

磁気付きのビットも12種類あるので、自作PCの組み立てから、自宅のDIYまで幅広く使えるのでは？