Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第77回
【Amazonブランドで普通に便利】ラチェット式で12in1のドライバが約1500円なら買い
2026年07月12日 17時15分更新
Amazonベーシックで便利なドライバーを発見。12種類のビット部分をグリップ部分に収納できるタイプが1471円。とりあえず買っておきたい一品でしょう。
|Image from Amazon.co.jp
|Amazonベーシック 磁気ラチェットドライバー 12イン1 (12個セット), ブルー, ブラック
このドライバーはいわゆるラチェット式。通常のドライバーでは、ある程度回したところでグリップを持ち直す必要があるのに対し、反復運動で何度も回すことでネジを締められるタイプです。回す方向は時計回り・反時計回りに変更可能なので、狭いところでの作業も簡単。さらに固定状態にして、通常のドライバーのようにも使えます。
磁気付きのビットも12種類あるので、自作PCの組み立てから、自宅のDIYまで幅広く使えるのでは？
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第76回
グルメ【今日の夕飯はカレー】ルーにカレー粉、レトルトまで、プライムデーでカレーまとめ買い
-
第75回
PC【スコスコ音】超滑らかな打鍵感！ 日本語配列＆ワイヤレスで1万円切りは買い
-
第74回
PC今から買うなら【32型4K液晶】広大なデスクトップで仕事が捗ります！ 3万円台から購入可能
-
第73回
スマホメジャーメーカーの3万円台タブレット これなら安くても安心【プライムデー】
-
第72回
AppleiPhoneユーザーにとっての最強イヤホン「AirPods Pro 3」が貴重なセール
-
第71回
PC【人気のKeychron】有線オンリーなら8000円以下！ 本格メカニカルキーボード2製品
-
第70回
PC16GBメモリーで10万円前後のノートPC 買って損しないのはこの4製品【プライムデー】
-
第69回
PC有線LANを高速化しよう！ 2.5GbEに10GbE、ハブもカードも安くなってきた
-
第68回
スマホスマートウォッチ初心者ならこれで決まり！ 1万円以下で機能豊富でデザインも◎
-
第67回
グルメ【減塩生活】ECサイトなら減塩食品いろいろ選べる！ プライムデーでまとめ買い
- この連載の一覧へ