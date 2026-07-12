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Amazonプライムデー2026　超お買い得情報総まとめ 第77回

【Amazonブランドで普通に便利】ラチェット式で12in1のドライバが約1500円なら買い

2026年07月12日 17時15分更新

文● 二子／ASCII

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　Amazonベーシックで便利なドライバーを発見。12種類のビット部分をグリップ部分に収納できるタイプが1471円。とりあえず買っておきたい一品でしょう。

Image from Amazon.co.jp
Amazonベーシック 磁気ラチェットドライバー 12イン1 (12個セット), ブルー, ブラック

　このドライバーはいわゆるラチェット式。通常のドライバーでは、ある程度回したところでグリップを持ち直す必要があるのに対し、反復運動で何度も回すことでネジを締められるタイプです。回す方向は時計回り・反時計回りに変更可能なので、狭いところでの作業も簡単。さらに固定状態にして、通常のドライバーのようにも使えます。

　磁気付きのビットも12種類あるので、自作PCの組み立てから、自宅のDIYまで幅広く使えるのでは？

プライムデーで「Amazonベーシック 磁気ラチェットドライバー 12イン1」を入手

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