Keychronがお試し価格、テンキー付きで6000円台【Amazonプライムデー2026】

Keychron B6 Pro KYCN-B6P-K1

通常価格7810円→6248円（20％オフ）

Keychronのキーボードが気になってた人向け。通常価格7810円から20％オフの6248円で、1562円引き。仕事用にどうぞ。

軽い力で入力しやすいシザースイッチを採用した、日本語配列の薄型フルサイズキーボード。2.4GHzワイヤレス、Bluetooth 5.2、USB Type-C有線接続に対応し、PCはもちろん、スマートフォンやタブレットでも使えます。最大約1200時間の長時間駆動に加え、ZMKとWebアプリを使ったキー割り当てのカスタマイズにも対応しています。Keychronの打鍵感が気になる方は試してみては。

こんな人にオススメ

✓テンキー付きの薄型キーボードを探している人

✓パソコンやスマートフォンを切り替えて使いたい人

✓充電の頻度を減らせる仕事用キーボードが欲しい人