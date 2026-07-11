Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第209回
Keychronがお試し価格、テンキー付きで6000円台【Amazonプライムデー2026】
2026年07月11日 12時45分更新
Keychron B6 Pro KYCN-B6P-K1
通常価格7810円→6248円（20％オフ）
Keychronのキーボードが気になってた人向け。通常価格7810円から20％オフの6248円で、1562円引き。仕事用にどうぞ。
軽い力で入力しやすいシザースイッチを採用した、日本語配列の薄型フルサイズキーボード。2.4GHzワイヤレス、Bluetooth 5.2、USB Type-C有線接続に対応し、PCはもちろん、スマートフォンやタブレットでも使えます。最大約1200時間の長時間駆動に加え、ZMKとWebアプリを使ったキー割り当てのカスタマイズにも対応しています。Keychronの打鍵感が気になる方は試してみては。
こんな人にオススメ
✓テンキー付きの薄型キーボードを探している人
✓パソコンやスマートフォンを切り替えて使いたい人
✓充電の頻度を減らせる仕事用キーボードが欲しい人
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